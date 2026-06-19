Actos por el Día de la Bandera y promesa de lealtad: fotos de emotiva jornada en escuelas de Paraná

Los actos por el Día de la Bandera y promesa de lealtad fueron los protagonistas este viernes en numerosas instituciones educativas de Paraná. Alumnos de cuarto grado participaron de la tradicional ceremonia de promesa a la enseña nacional, mientras que otras comunidades escolares desarrollaron actividades conmemorativas para homenajear a Manuel Belgrano y revalorizar los símbolos patrios.

Escuela Gaspar Benavento.

Las escuelas se vistieron de celeste y blanco para recibir a estudiantes, docentes, directivos y familias que acompañaron una de las jornadas más significativas del calendario escolar. Entre banderas, escarapelas y canciones patrias, los niños renovaron su compromiso con los valores representados por la Bandera Argentina.

Escuela Belgrano.

Las imágenes captadas por Elonce reflejaron la emoción que atravesó cada ceremonia. Sonrisas, abrazos y miradas cargadas de orgullo acompañaron el tradicional “Sí, prometo”, pronunciado por los estudiantes ante el aplauso de familiares y docentes.

Escuela Belgrano.

Una jornada de patriotismo y emoción

Cada institución organizó sus actividades con características propias, aunque todas compartieron el mismo espíritu de celebración. La escuela "Gobernador Ricardo López Jordán", la Escuela “Marcelino Román”, la Escuela Jorge Newbery y la Unidad Educativa Soldaditos fueron algunas de las que mostraron, a través de imágenes, el entusiasmo de los alumnos y el acompañamiento de las familias.

Escuela Jorge Newbery.

Escuela Jorge Newbery.

Escuela Jorge Newbery.

Los actos permitieron destacar el trabajo de las comunidades educativas, que prepararon durante semanas distintas propuestas para dar marco a una fecha que ocupa un lugar especial dentro de la formación de los estudiantes.

En cada establecimiento se vivieron momentos cargados de significado, donde los niños asumieron el compromiso de respetar y defender uno de los principales símbolos de la identidad nacional.

Unidad Educativa "Soldaditos".

Unidad Educativa "Soldaditos".

Unidad Educativa "Soldaditos".

Unidad Educativa "Soldaditos".

Escuelas que celebraron la fecha patria

La Escuela Nº 158 "José B. Zubiaur" realizó una ceremonia que reunió a alumnos, docentes, familias, autoridades y veteranos de la Guerra de Malvinas. Allí, los estudiantes de cuarto grado concretaron la promesa de lealtad a la Bandera en un clima de respeto y emoción.

Escuela Nº 158 "José B. Zubiaur".

Escuela Nº 158 "José B. Zubiaur".

Escuela Nº 158 "José B. Zubiaur".

Escuela Nº 158 "José B. Zubiaur".

Escuela Nº 158 "José B. Zubiaur".

Por su parte, la Escuela República de Chile también fue escenario de una jornada especial. Con banderitas argentinas en alto, los alumnos compartieron con Elonce sus reflexiones sobre el significado de la Bandera y la importancia de mantener vivos los valores que representa.

Escuela República de Chile

Escuela República de Chile

Escuela República de Chile

En tanto, la Escuela N° 1 "Dr. César Blas Pérez Colman", ubicada en el predio del Complejo Escuela Hogar, llevó adelante un acto por el Día de la Bandera de Entre Ríos. Durante la celebración, los estudiantes participaron de propuestas artísticas, bailes e interpretaron la canción "Mi tierra entrerriana", en una actividad que buscó fortalecer el sentido de pertenencia y revalorizar los símbolos provinciales.

Escuela N° 1 "Dr. César Blas Pérez Colman"

Escuela N° 1 "Dr. César Blas Pérez Colman"

Escuela N° 1 "Dr. César Blas Pérez Colman".

Escuela N° 1 "Dr. César Blas Pérez Colman"

Las ceremonias desarrolladas en distintos puntos de Paraná volvieron a mostrar el protagonismo de los estudiantes y el acompañamiento de las familias en una fecha que cada año renueva el compromiso con la historia, la identidad y los valores de la Nación.

Más imágenes de actos escolares:

Escuela “Marcelino Román”.

Escuela “Marcelino Román”.

Escuela “Marcelino Román”.

Escuela "Gobernador Ricardo López Jordán".

Escuela "Gobernador Ricardo López Jordán".

Escuela "Gobernador Ricardo López Jordán".