Alumnos de la Escuela Zubiaur realizaron la promesa de lealtad a la bandera y homenajearon a veteranos de Malvinas

La Escuela Nº 158 "José B. Zubiaur" celebró este viernes el acto por el Día de la Bandera, una ceremonia que reunió a alumnos, docentes, familias, autoridades y veteranos de la Guerra de Malvinas. Durante la jornada, los estudiantes de cuarto grado realizaron la tradicional promesa de lealtad a la enseña patria en un clima de emoción y respeto.

El acto estuvo marcado por el homenaje a los colores nacionales y por el acompañamiento de toda la comunidad educativa, que participó de las distintas actividades organizadas por la institución.

Desde la escuela destacaron la importancia de la fecha y el compromiso de las familias con cada propuesta educativa. "La comunidad nos acompaña siempre. Tenemos un futuro de aprendizaje, amor y esperanza", expresaron durante la ceremonia.

Emoción y compromiso con los valores patrios

Los docentes compartieron su satisfacción por el desarrollo de la jornada y por la participación de los estudiantes. Uno de los profesores manifestó: "Los vemos divertirse, estamos felices".

Los protagonistas también expresaron sus sentimientos al momento de prometer lealtad a la bandera. Una alumna señaló que "la bandera es una felicidad", mientras que otro estudiante afirmó con entusiasmo: "Que viva la Patria, la amo con mi vida".

Otro de los alumnos expresó su compromiso con los valores nacionales al sostener: "La vamos a defender". Asimismo, un niño destacó la importancia del momento vivido al señalar: "Este es el mejor día por recibir nuestros diplomas. Viva la Patria".

Reconocimiento a los héroes de Malvinas

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el homenaje realizado a los veteranos de la Guerra de Malvinas, quienes fueron especialmente invitados a participar del acto.

"Estamos orgullosos de participar, es hermoso ver la promesa de lealtad", expresó uno de los excombatientes presentes durante la ceremonia.

Otro veterano destacó el significado personal que tuvo el reconocimiento recibido: "Es un orgullo haber defendido la Patria". En tanto, un tercer invitado agradeció el gesto de la institución y recordó a quienes dieron su vida en el conflicto bélico. "Agradecidos con las autoridades de la escuela. Este reconocimiento es para los 649 compañeros que quedaron en las Malvinas y nunca nos debemos olvidar de ellos", afirmó.

La ceremonia concluyó con expresiones de entusiasmo de los alumnos y un fuerte sentimiento patriótico compartido por toda la comunidad educativa, que acompañó una jornada cargada de emoción, memoria y compromiso con los valores nacionales.