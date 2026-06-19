Alumnos de Escuela Casiano Calderón prometieron lealtad a la bandera en emotivo acto patrio

La Escuela N° 20 "Casiano Calderón" de Paraná celebró este viernes el acto por el Día de la Bandera, una jornada cargada de emoción en la que los alumnos de cuarto grado realizaron la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera.

La actividad reunió a estudiantes, docentes y familias, quienes acompañaron uno de los momentos más significativos de la trayectoria escolar de los niños.

Además de la conmemoración nacional, la comunidad educativa recordó la creación de la Bandera de Entre Ríos, destacando su importancia dentro de la identidad provincial.

Los valores que transmite la promesa

La directora del establecimiento, María Eugenia Arce, explicó a Elonce que la institución trabajó con los alumnos sobre el significado de la bandera y los valores que representa.

“Lo más importante es el respeto y el sentimiento de pertenencia. Queremos que los chicos comprendan que la bandera representa a su país y a todos los argentinos”, expresó.

La docente también señaló que, en el contexto del Mundial de fútbol, se aprovechó la cercanía de los estudiantes con los colores patrios para reflexionar sobre el verdadero significado de la enseña nacional más allá de los eventos deportivos.

Una jornada de emoción para los alumnos

Los protagonistas de la jornada fueron los estudiantes de cuarto grado, quienes compartieron sus sensaciones luego de realizar la promesa.

Una de las alumnas explicó a Elonce que aprendió que prometer lealtad a la bandera significa “quererla mucho, respetarla y defenderla”.

Otro de los chicos recordó que la fecha conmemora el Día de la Bandera y destacó la figura de Manuel Belgrano como creador del símbolo patrio.

Participarán del acto central de este sábado en Plaza Mansilla

Aunque los alumnos ya realizaron la ceremonia en la escuela, este sábado volverán a participar de una actividad especial en Plaza Mansilla. La institución fue convocada para asistir al acto central junto a otras escuelas de Paraná, donde los estudiantes estarán acompañados por sus abanderados y docentes.

Según informó la directora, la convocatoria está prevista para las 10.30 y la ceremonia contará con la participación de veteranos de la Guerra de Malvinas, quienes tendrán a su cargo la toma de la promesa.

Alumnos de Escuela Casiano Calderón prometieron lealtad a la bandera en emotivo acto patrio

Esperanza y compromiso

Durante el acto, Arce también dejó un mensaje vinculado al presente del país y al papel de la educación en la construcción del futuro. “Los chicos son el futuro y uno trabaja todos los días pensando en que las cosas pueden mejorar”, manifestó.

La jornada concluyó con los alumnos exhibiendo banderas argentinas y compartiendo la alegría de haber protagonizado una ceremonia que recordarán durante toda su vida.