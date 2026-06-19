El transporte urbano será gratuito para alumnos que prometan lealtad a la Bandera en Paraná

La municipalidad de Paraná dispuso que los alumnos de 4to grado que participen de la promesa de lealtad a la bandera tendrán boleto gratuito en el transporte. El acto se realizará en Plaza Mansilla.
Con motivo del Acto del Día de la Bandera en la ciudad de Paraná, los estudiantes de 4° grado que participen de la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional podrán acceder al transporte urbano de pasajeros de manera gratuita.
Así lo confirmaron desde la Municipalidad y el beneficio fue coordinado con la empresa San José. Estará vigente este sábado 20 de junio entre las 8 y las 13 horas. Alcanzará a los alumnos que concurran al acto utilizando su uniforme escolar.
La medida tiene como objetivo facilitar el traslado de los estudiantes que participarán de la ceremonia que se realizará en Plaza Mansilla, en conmemoración del 206° aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano.
De esta manera, "se busca acompañar a las familias y garantizar el acceso de los alumnos a una de las actividades más significativas de la vida escolar y ciudadana", remarcaron desde la comuna.