Alumnos de la escuela República de Chile honraron la bandera argentina y destacaron su valor patrio

REDACCIÓN ELONCE
En el marco de los actos por el Día de la Bandera, alumnos y alumnas de cuarto grado de la Escuela República de Chile vivieron una jornada cargada de emoción, patriotismo y orgullo por los colores argentinos. "Representa la patria", expresaron a Elonce.
En el marco de los actos por el Día de la Bandera, alumnos y alumnas de cuarto grado de la Escuela República de Chile vivieron una jornada cargada de emoción, patriotismo y orgullo por los colores argentinos.
Con banderitas celestes y blancas en alto, los estudiantes dialogaron con Elonce y compartieron sus reflexiones sobre el significado de uno de los símbolos patrios más importantes del país.
La directora de la institución, Mónica, destacó la importancia de esta fecha para toda la comunidad educativa y señaló que los colores patrios adquieren una relevancia especial en este momento.
“Es un momento muy importante para ellos. Los colores de la bandera en este momento están a flor de piel, más que nada por el asunto del Mundial, pero también queremos decir que la bandera nos simboliza como argentinos y que ellos, desde su pequeño lugar, pueden de alguna manera defender esa patria y esos colores de la bandera”, expresó.
Los protagonistas de la jornada fueron los propios estudiantes, quienes compartieron con entusiasmo qué representa la bandera para cada uno de ellos.
“Para mí es un símbolo patrio muy respetuoso y hace que la bandera sea muy linda y respetuosa”, manifestó uno de los alumnos.
Otro niño relacionó los colores nacionales con el legado histórico y espiritual que representa la enseña patria. “Para mí la bandera es muy linda y representa los colores del cielo, donde descansa nuestro creador de la bandera. Y que en paz descanse”, dijo.
La figura de Manuel Belgrano también estuvo presente en las palabras de los estudiantes. Vladimir destacó: “Gracias a Manuel Belgrano hemos podido tener este símbolo patrio que, gracias a los colores del cielo, blanco y celeste, y el sol, se ha podido representar un símbolo patrio que se quiere mucho”.
La alegría por participar del acto también se reflejó en las intervenciones de los niños. Lorenzo contó que formó parte de las actividades artísticas previstas para la celebración, mientras que otros compañeros resaltaron el valor de la bandera como representación de la identidad nacional.
“Nuestra bandera pertenece a nuestra patria argentina”, afirmó Giovanni.
“A mí la bandera me gusta demasiado y es respetuosa”, expresó otro estudiante, mientras que una compañera agregó: “Yo digo que nuestra bandera es hermosa y representa nuestra patria”.
Las voces de los alumnos coincidieron en un mismo sentimiento: el orgullo de ser argentinos y el respeto por el símbolo que los identifica como nación. Elonce.com