La Escuela Pérez Colman celebró el Día de la Bandera de Entre Ríos con alumnos y familias

El día de la bandera de Entre Ríos se celebra cada 19 de junio.

La Escuela N° 1 "Dr. César Blas Pérez Colman", en el predio del Complejo Escuela Hogar, realizó este viernes un acto conmemorativo por el Día de la Bandera de Entre Ríos. La actividad reunió a estudiantes, docentes, familias y autoridades educativas en una jornada destinada a revalorizar los símbolos provinciales y fortalecer el sentido de pertenencia.

Durante el encuentro, los alumnos protagonizaron distintas propuestas artísticas que incluyeron bailes y la interpretación de la canción "Mi tierra entrerriana". Las actividades fueron acompañadas por las familias y por toda la comunidad educativa.

El director de la institución, Darío Rolón, destacó la participación de los presentes y la importancia de la fecha para la formación de los estudiantes. "Estamos celebrando el Día de la Bandera de Entre Ríos. Participaron los chicos, toda la comunidad, los papás. Los alumnos hicieron un baile y cantaron una canción", expresó.

Un homenaje a la historia y a los símbolos provinciales

En el marco de la ceremonia también se recordó la figura de José Gervasio Artigas, uno de los referentes históricos vinculados al federalismo y a la identidad de la región.

La propuesta buscó acercar a los alumnos a la historia de Entre Ríos y promover el respeto por los símbolos que representan a la provincia. Desde la institución señalaron que estas fechas constituyen una oportunidad para reflexionar sobre los valores que forman parte de la construcción de la ciudadanía.

"Recordamos a Artigas, uno de nuestros caudillos entrerrianos", sostuvo Rolón, al referirse a uno de los ejes centrales de la conmemoración.

La promesa de lealtad será en Plaza Mansilla

El director adelantó además que los estudiantes de cuarto grado participarán de la ceremonia central organizada por el Consejo General de Educación para la promesa de lealtad a la bandera.

"El lunes vamos a hacer el acto por la bandera. Los chicos de cuarto grado están convocados por el Consejo General de Educación en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, donde jurarán a la bandera", indicó.

Finalmente, Rolón resaltó el trabajo que se realiza desde la escuela para mantener vigentes los valores asociados a los símbolos patrios. "Desde la escuela tratamos de darle la importancia que se merecen a nuestros símbolos patrios. Todo el pueblo se acuerda cuando juega la Selección, pero hay que darle sentido de pertenencia siempre", reflexionó.

La jornada concluyó con la participación de alumnos y familias, en una celebración que combinó expresiones artísticas, memoria histórica y el compromiso de transmitir a las nuevas generaciones el valor de los símbolos que representan a Entre Ríos y al país.