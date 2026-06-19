Nuevo pago parcial de Granja Tres Arroyos no despejó la preocupación de los trabajadores

El conflicto salarial en Granja Tres Arroyos continúa sin una resolución definitiva y mantiene la incertidumbre entre cientos de trabajadores. En las últimas horas, la empresa efectuó un nuevo pago parcial correspondiente a haberes adeudados, aunque desde los sindicatos advirtieron que persisten las demoras y la falta de definiciones sobre el futuro de la actividad.

La situación afecta tanto a empleados de la planta de Concepción del Uruguay como a trabajadores vinculados a otras unidades productivas de la compañía en Entre Ríos.

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) remarcaron que el depósito realizado corresponde a una parte de la deuda salarial acumulada desde abril.

“Para nosotros es media cuota”

El secretario general del STIA, Julio Chamorro, explicó que el pago efectuado por la empresa corresponde a una porción de la segunda quincena de abril. "La empresa sostiene que está aplicando el mismo sistema que en otras plantas, pero los trabajadores siguen cuestionando la demora en los pagos y la falta de certezas sobre cómo continuará el proceso”, sostuvo el dirigente gremial.

Según explicó, el acuerdo original contemplaba la cancelación de la deuda en cinco cuotas, aunque en la práctica el mecanismo implementado terminaría extendiendo los pagos a diez desembolsos.

Chamorro remarcó que la principal preocupación radica en que los trabajadores continúan cobrando salarios correspondientes a abril cuando ya transcurre el mes de junio.

Falta de certezas y reclamos gremiales

Desde el sindicato señalaron que hasta el momento no existe un cronograma concreto que permita conocer cuándo se completará la regularización de los haberes adeudados.

“Venimos de reunión en reunión sin encontrar soluciones. Si volvemos a sentarnos a dialogar, necesitamos saber claramente hacia dónde vamos y qué es posible acordar”, expresó Chamorro.

El dirigente también indicó que la única comunicación reciente de la empresa fue una notificación enviada por sus representantes legales para informar la realización de un nuevo pago.

Sin embargo, aseguró que no se brindaron precisiones sobre montos futuros ni se presentó una propuesta integral para cancelar la deuda acumulada con el personal.

Mientras tanto, el reclamo de los trabajadores continúa centrado en la necesidad de recuperar la normalidad salarial y contar con garantías respecto de la continuidad laboral.

UATRE analiza profundizar las medidas

La situación también generó preocupación entre los trabajadores representados por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que desarrolló asambleas en establecimientos de incubación y recría ubicados sobre la Ruta Nacional 14, en el departamento Gualeguaychú.

El delegado regional de UATRE Entre Ríos, Edgardo Maier, sostuvo que las reuniones tuvieron como objetivo escuchar las inquietudes de los empleados y evaluar posibles medidas de acción.

Conflicto en Granja Tres Arroyos (La Pirámide)

“Ante el hartazgo de los trabajadores estamos realizando asambleas para analizar la situación. Son las primeras medidas que estamos llevando adelante y podrían derivar en acciones mucho más drásticas”, advirtió.

Según indicó, la principal preocupación está vinculada al pago de los salarios correspondientes al mes de mayo.

Posibles medidas la próxima semana

Maier afirmó que si la empresa no regulariza una parte importante de los compromisos pendientes antes del próximo lunes, el gremio podría avanzar con nuevas acciones sindicales.

El dirigente recordó además que ya se realizaron audiencias conciliatorias en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, aunque consideró que los compromisos asumidos por la empresa no se reflejaron en los hechos.

“Esto es una reacción al incumplimiento de parte de la empresa. Hemos tenido audiencias conciliatorias donde se realizan compromisos que luego no se cumplen”, manifestó.

Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y suma tensión en distintas plantas del Grupo Tres Arroyos. Los trabajadores permanecen a la espera de definiciones concretas sobre la regularización de los salarios adeudados y el futuro de una de las principales empresas avícolas del país. (con información de La Pirámide y CN)