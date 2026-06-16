Trabajadores de Granja Tres Arroyos volvieron a protestar por salarios adeudados

Trabajadores de Granja Tres Arroyos realizaron este martes una nueva movilización en Concepción del Uruguay en el marco del conflicto laboral que mantiene paralizada la actividad de la empresa avícola desde mayo. La protesta se concentró en la rotonda del Monumento al General Justo José de Urquiza, donde empleados y representantes sindicales reclamaron respuestas ante la falta de definiciones sobre el futuro de la planta.

La manifestación comenzó a las 10 y tuvo como objetivo mantener visible el reclamo por el pago de salarios adeudados y la continuidad de las fuentes laborales. Durante la protesta se quemaron neumáticos y se interrumpió parcialmente el tránsito en la mano de salida del Acceso Bruno, a la altura de la rotonda.

Los trabajadores sostienen que la incertidumbre sobre el futuro de la firma afecta a más de 900 familias y advirtieron que continuarán con las medidas de visibilización mientras no haya una propuesta concreta para resolver la situación.

Reclamo por salarios y continuidad laboral

La movilización había sido resuelta durante una asamblea realizada el lunes frente a los portones de la planta, donde los operarios acordaron profundizar las acciones para exigir el pago de los haberes adeudados y la reactivación de la producción.

Además, desde la Asamblea de Trabajadores impulsan una mayor coordinación entre las organizaciones gremiales con representación en la empresa y solicitaron una reunión conjunta para evaluar la evolución del conflicto y definir nuevas medidas.

Los empleados aguardan una propuesta económica definitiva de la empresa, luego de que fracasaran las negociaciones que buscaban garantizar al menos parte del cobro de los salarios correspondientes a abril.

Rechazaron el pago con mercadería

En una asamblea realizada días atrás, los trabajadores rechazaron una propuesta presentada por la empresa que consistía en un bono de 25.000 pesos canjeable por mercadería en el almacén de la propia firma.

El secretario general del Sindicato de la Industria de la Alimentación, Miguel Ángel Klenner, había explicado que la Federación cuestionó esa alternativa y planteó que los productos avícolas podrían entregarse como ayuda adicional, pero no como forma de cancelar la deuda salarial.

Según indicó el dirigente, el objetivo es que la empresa presente una oferta en dinero que permita afrontar las necesidades económicas más urgentes de los trabajadores.

Esperan una nueva propuesta

Tras una audiencia desarrollada en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos con representantes de la compañía y autoridades provinciales, el gremio intentaba asegurar el pago del 70% de los salarios adeudados de abril y obtener precisiones sobre el futuro de los cerca de 950 empleados de la planta.

Klenner sostuvo que la resolución del conflicto dependerá de la disposición de la empresa para realizar aportes monetarios que permitan cancelar la deuda salarial acumulada.

Mientras tanto, desde el Gobierno provincial continúan analizando alternativas para aliviar la situación financiera de la empresa y brindar respuestas a los trabajadores que permanecen sin actividad desde hace más de un mes.