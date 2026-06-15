"Seguimos con la planta cerrada y sin trabajo", afirmaron empleados de la Granja Tres Arroyos

Granja Tres Arroyos atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente y los trabajadores decidieron volver a las calles para reclamar la reapertura de la planta y el pago de los salarios adeudados. La medida fue definida en una asamblea realizada frente al establecimiento de Concepción del Uruguay, donde también se desarrolló una olla popular para visibilizar la situación que atraviesan cientos de familias.

A un mes del cierre de la planta, la incertidumbre continúa creciendo entre los empleados. Según explicó el delegado de los trabajadores, Maximiliano Zalazar, la situación sigue sin presentar avances concretos. "Seguimos con la planta cerrada, sin trabajo, sin haber cobrado nada de lo que nos adeudan y a la espera de la reapertura de la empresa y del cobro de nuestro sueldo", afirmó durante una entrevista.

Foto: Elonce.

La movilización fue convocada para este martes a las 10 en el Monumento a Urquiza, ubicado en el acceso a la ciudad. Allí los trabajadores realizarán una concentración y una nueva asamblea para definir cómo continuará el plan de lucha en los próximos días.

Reclamo por la falta de respuestas

Zalazar explicó que la decisión de volver a movilizarse surgió luego de que no se concretaran promesas de pago que habían generado expectativas entre los empleados. Según indicó, durante la semana pasada se esperaba el depósito de una suma de dinero que finalmente nunca llegó a las cuentas de los trabajadores.

El delegado señaló que los gremios habían pedido evitar medidas de fuerza para no afectar las negociaciones en marcha. "Nos habían dicho desde parte del gremio a los compañeros que esperemos, que no hagamos ningún tipo de medida de movilización porque se podrían llegar a entorpecer las negociaciones", relató.

Foto: Elonce.

Sin embargo, ante la falta de resultados, los trabajadores resolvieron retomar las protestas. "Lo que vemos nosotros es que nos vienen pedaleando y llevándonos semana a semana", cuestionó Zalazar. En la misma línea, agregó que "las propuestas o lo que dice la empresa, lo que dice el gobierno, no se viene cumpliendo".

Más de 900 trabajadores afectados

La magnitud del conflicto preocupa por su impacto social y económico en la región. Según precisó el delegado, son alrededor de 925 los trabajadores que se encuentran afectados de manera directa por la paralización de las actividades.

"Los trabajadores que estamos siendo afectados por el cierre de la fábrica somos aproximadamente 925", indicó. Además, remarcó que las consecuencias alcanzan a otros sectores vinculados a la actividad avícola, como transportistas, granjas proveedoras y trabajadores tercerizados.

Foto: Elonce.

"Gran parte de la sociedad también se ve afectada indirectamente por el cierre de la empresa y por el no pago de nuestro sueldo", sostuvo el representante de los empleados, quien advirtió sobre el deterioro de la situación económica de numerosas familias de Concepción del Uruguay y la región.

Cuestionamientos a la empresa

Respecto de los argumentos esgrimidos por la empresa para justificar el cierre de la planta, Zalazar fue especialmente crítico y aseguró que la producción funcionaba con normalidad antes de la paralización.

Foto: Elonce.

"Tanto a mí como a los delegados y a los compañeros en general, lo vemos como una burla de parte de la empresa", expresó. Según explicó, la actividad se desarrollaba de manera habitual y no existían señales que hicieran prever una medida de semejante magnitud.

El delegado afirmó que la planta mantenía niveles importantes de producción. "Era prácticamente normal por la cantidad de pollos que eran aproximadamente 180.000 pollos", señaló. Por ese motivo, cuestionó la decisión empresarial y agregó: "De un día para el otro nos cierran las puertas y nos digan que no nos podían pagar".