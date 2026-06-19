Cuáles son las motos 0km más baratas de Argentina en junio 2026

El mercado de motos en Argentina atraviesa un 2026 con fuerte crecimiento y consolidación, impulsado principalmente por la demanda de modelos económicos y de baja cilindrada.

Según los últimos datos del sector, en los primeros cinco meses del año se patentaron más de 369.000 unidades, lo que representa un incremento superior al 40% interanual. De mantenerse esta tendencia, se proyecta que el año cierre por encima de las 800.000 unidades, con expectativas de acercarse al millón en 2027.

En este contexto, las motos de baja cilindrada explican cerca del 80% de las ventas, ya que son elegidas tanto como medio de transporte accesible como herramienta de trabajo.

Entre las opciones más económicas del mercado, existen al menos diez modelos 0km con precios por debajo de los $3 millones, tomando como referencia los valores de lista oficiales en junio de 2026. El ranking lo encabezan modelos de 110 cc, con precios que arrancan desde poco más de $1,6 millones.

La lista de las motos más baratas

- Mondial LD 110 Max RT: $1.638.990

- Keller Crono Classic Eco 110: $1.679.775

- Corven Energy 110: $1.734.990

- Motomel Blitz: $1.800.000

- Corven Mirage 110: $1.811.990

- Zanella ZB 110 ST: $1.836.822

- Gilera Smash VS: $1.840.000

- Zanella DUE 110 ST: $1.854.990

- Mondial W150 Cafe Racer: $2.200.990

- Keller Stratus Eco 150: $2.224.822

Además de estas opciones, el mercado ofrece más de 20 modelos por debajo de los $3 millones, incluyendo alternativas como la Motomel S2 o la Gilera VC 150, que también se posicionan como opciones competitivas.

En paralelo, el ranking de patentamientos refleja cuáles son las motos más elegidas por los usuarios. Allí lidera la Honda Wave 110S, seguida por la Gilera Smash y la Keller KN110-8, confirmando la preferencia por modelos económicos, confiables y de bajo consumo.

En un contexto donde los costos de movilidad continúan en el centro de la escena, las motos accesibles se consolidan como una solución práctica y eficiente, con una demanda que no deja de crecer en todo el país.