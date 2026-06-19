El consumo registró su sexta baja consecutiva: cayó 2,2% anual en mayo

El consumo privado se mantuvo deprimido en mayo: tuvo una baja de 0,3% mensual y 2,2% interanual, marcando su sexta caída consecutiva contra el año previo, según la Universidad de Palermo (UP). En los primeros cinco meses de 2026, la baja acumulada alcanzó el 1,8%. En este marco, los supermercados y autoservicios mayoristas identifican a la falta de demanda como el principal obstáculo para expandir su actividad, según la última Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC.

En particular, el consumo masivo continúa a la baja, con las ventas de carne vacuna a la cabeza, que acumularon 10 meses consecutivos de contracción, al retroceder 13% interanual en abril. Las ventas de carne aviar retrocedieron 2,5%, aunque hubo un crecimiento en carne porcina, con un avance de 6,2% interanual y 11% en el acumulado del cuatrimestre.

Lo que se avecina para el próximo semestre dependerá de la capacidad de la política económica para tender un puente entre la euforia de Wall Street y la fatiga del mercado interno.

Este jueves el INDEC exhibió que el 62,6% de las empresas de supermercados y autoservicios mayoristas señaló a la demanda como el principal factor que limita la posibilidad de aumentar la actividad comercial. Hace tres meses esa proporción era de 54,5%, por lo que la preocupación se profundizó.

El diagnóstico se refleja también en la percepción sobre la situación actual. Un tercio de las firmas (33%) calificó como mala su situación comercial, mientras que apenas el 6,6% la consideró buena. El balance entre respuestas positivas y negativas arrojó un resultado de -26,4%.

Los empresarios muestran algo más de optimismo hacia adelante, aunque sin expectativas de una recuperación significativa. El 18,7% cree que la situación comercial mejorará durante el trimestre junio-agosto, frente a un 12,1% que prevé un empeoramiento. Sin embargo, casi siete de cada diez empresas esperan que el escenario permanezca sin cambios.

Seis meses de caída

Entre los indicadores que utiliza la UP para medir el pulso del gasto de los hogares aparecen nuevas señales de enfriamiento. La recaudación del IVA en términos reales cayó 3% interanual en mayo y acumuló una baja de 2,3% en lo que va del año. Al mismo tiempo, las compras con tarjeta de crédito registraron una caída real de 3,5%, algo que no ocurría desde que comenzó la recuperación posterior a la recesión de 2024.

En el caso de los bienes durables, se observan señales mixtas al interior del consumo, ya que el patentamiento de motos continúa creciendo (+26% interanual en mayo, aunque comienza a desacelerarse), pero el de automotores anotó su cuarta caída en el año con una baja de 26,2% versus mayo de 2025. El despacho de cemento en bolsa, asociado a las pequeñas obras, registró su cuarta caída en el año (-8,3% interanual) y en lo que va de 2026 acumula un recorte de 8,9% respecto de igual período del año pasado.

Respecto al rubro de recreación y turismo, si bien había mostrado algunos indicios de expansión en el primer bimestre, los datos de los últimos meses revelan cierto retroceso. El consumo en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró una baja de 2,9% interanual en abril y, tanto los espectadores de cines como el consumo en patios de comida en los centros de compras, cayeron alrededor de 20% en marzo.

Menos pedidos y cautela con el empleo

De acuerdo con la encuesta del INDEC, apenas el 2,2% de los supermercados prevé aumentar el volumen de pedidos a proveedores durante los próximos tres meses, mientras que el 15,4% espera reducirlos y el 82,4% considera que permanecerán sin cambios.

Las perspectivas laborales tampoco muestran señales de expansión. Solo el 1,1% de las empresas espera incorporar personal, frente a un 18,7% que prevé recortes en sus plantillas.

En este contexto, el indicador de confianza empresarial del sector se mantuvo en terreno negativo, con un valor de -4%, reflejando que la mejora en las expectativas todavía no alcanza para compensar la debilidad que las empresas observan en la actualidad. (Ambito)