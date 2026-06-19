El Paraná Rowing Club avanza en la planificación del nuevo predio anexo a Yarará

La institución inició la etapa de estudios técnicos sobre las 8,47 hectáreas adquiridas en diciembre pasado, un paso fundamental para proyectar el desarrollo futuro del espacio con criterios ambientales, hídricos y territoriales.
Luego de concretar en diciembre de 2025 la adquisición de un predio de 8,47 hectáreas lindante a la sede Yarará, el Paraná Rowing Club comenzó una nueva etapa en el proceso de expansión institucional con la planificación técnica del espacio, lo que permitirá definir su desarrollo futuro.
Con ese objetivo, la institución encomendó la realización de un estudio de factibilidad y un diagnóstico ambiental, hídrico y territorial, destinado a conocer en profundidad las características del terreno antes de avanzar en la elaboración del plan maestro de infraestructura.
En ese marco, días atrás las autoridades del Paraná Rowing Club mantuvieron una reunión de trabajo con los profesionales de ITZA Ingeniería Integral, quienes presentaron las primeras conclusiones del relevamiento y respondieron las consultas surgidas durante el proceso.
Entre los aspectos relevados se destacan la presencia de áreas protegidas, una vertiente natural, un arroyo que limita parte del terreno, vegetación autóctona y condiciones topográficas que convierten al lugar en un espacio de importante valor ambiental.
La información obtenida permitirá al club avanzar con mayor precisión en la planificación de los futuros usos del predio, evaluando alternativas de desarrollo, anticipando desafíos y estableciendo criterios técnicos para las próximas etapas del proyecto.
La adquisición del terreno, que fue anunciado a fines del año pasado, representó una de las inversiones patrimoniales más importantes de la historia reciente del Paraná Rowing Club y respondió a una estrategia de crecimiento institucional de largo plazo, orientada a acompañar el incremento de socios, el desarrollo de las disciplinas deportivas y la proyección de nuevos espacios para la comunidad.