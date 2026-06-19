Este sábado se realiza una nueva edición de la Feria Circular en el Juan L. Ortíz

La propuesta reunirá emprendimientos de moda circular, diseño y reutilización, junto a un patio gastronómico. La actividad es libre y gratuita, y está destinada a toda la comunidad.
La Municipalidad de Paraná realizará una nueva edición de la Feria Circular este sábado 20 de junio, de 11 a 17 hs, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La propuesta reunirá emprendimientos de moda circular, diseño y reutilización, junto a un patio gastronómico, en una jornada pensada para disfrutar, comprar de manera consciente y fortalecer la economía local.
La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano busca promover prácticas de consumo responsable y poner en valor el trabajo de emprendedoras y emprendedores que apuestan por modelos de producción más sostenibles.
Durante la feria, se podrá recorrer distintos stands con propuestas vinculadas a la reutilización de prendas, el diseño sustentable y la recuperación de materiales, además de disfrutar de una variada oferta gastronómica elaborada por emprendimientos de la Economía Social.
La Feria Circular se consolida como un espacio de encuentro que fomenta nuevas formas de producir y consumir, promoviendo el cuidado del ambiente, la reducción de residuos y el aprovechamiento responsable de los recursos. Al mismo tiempo, genera oportunidades para que los emprendimientos locales visibilicen su trabajo, amplíen sus redes de comercialización y lleguen a nuevos públicos.
Desde la Secretaría de Desarrollo Humano destacaron que la propuesta forma parte de una política pública orientada a fortalecer la economía social y circular, acompañando iniciativas que combinan desarrollo económico, inclusión y sostenibilidad.
La actividad es libre y gratuita, y está destinada a toda la comunidad. La organización invita a las familias paranaenses a sumarse a esta experiencia que combina emprendedurismo, consumo consciente, gastronomía y encuentro comunitario.