Brasil busca su primer triunfo y Estados Unidos va por la clasificación: los partidos de este viernes

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 tendrá continuidad este viernes con tres partidos que pueden comenzar a definir el futuro de varias selecciones. Estados Unidos enfrentará a Australia, Escocia se medirá con Marruecos y Brasil buscará su primera victoria en el torneo cuando juegue frente a Haití.

La jornada se iniciará a las 16 con el encuentro entre Estados Unidos y Australia por el Grupo D. Ambos equipos llegan con tres puntos luego de ganar en sus respectivos debuts y buscarán un nuevo triunfo que los acerque a los dieciseisavos de final.

El conjunto estadounidense, dirigido por Mauricio Pochettino, debutó con una contundente victoria por 4 a 1 sobre Paraguay y procurará mantener el impulso ante un rival que también sorprendió en la primera fecha.

Duelo clave en Seattle

Australia inició su participación con un triunfo ante Turquía y comparte la cima del grupo con los norteamericanos. Por eso, el partido que se disputará en el Lumen Field de Seattle aparece como determinante para la lucha por el primer puesto.

Una victoria podría dejar a cualquiera de los dos seleccionados muy cerca de la clasificación a la siguiente instancia, a falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos.

Las probables formaciones:

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Australia: Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcaife, Aiden O’Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric y Awer Mabil. DT: Tony Popovic.

El encuentro comenzará a las 16 y será televisado por TyC Sports.

Escocia y Marruecos buscan afirmarse

Más tarde, desde las 19, Escocia y Marruecos protagonizarán otro partido de gran importancia en el Grupo C. El encuentro se disputará en el Gillette Stadium de Boston.

Los europeos comenzaron su participación mundialista con una victoria por 1 a 0 ante Haití y aspiran a conseguir un nuevo triunfo que les permita acercarse a una clasificación histórica a la fase eliminatoria.

Por su parte, Marruecos rescató un valioso empate 1 a 1 frente a Brasil en la primera jornada y ahora intentará aprovechar ese impulso para sumar de a tres.

Los africanos tendrán luego un compromiso, en los papeles, más accesible frente a Haití, mientras que Escocia deberá cerrar su participación en la fase de grupos nada menos que ante Brasil.

Las probables alineaciones son:

Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland y Ché Adams. DT: Stephen Clarke.

Marruecos: Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari e Issa Diop. DT: Mohamed Ouahbi.

El partido será transmitido por DSports.

Brasil necesita ganar

El cierre de la jornada tendrá como protagonista a Brasil, que enfrentará a Haití desde las 21.30 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti llega con la obligación de ganar luego del empate conseguido frente a Marruecos en la primera fecha. Un nuevo traspié podría complicar seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Brasil volverá a presentar una baja sensible: Neymar continuará ausente y tampoco viajará para este compromiso. El cuerpo técnico espera poder contar con el delantero para el último partido de la fase de grupos ante Escocia.

En contrapartida, Vinícius Júnior asoma como la gran referencia ofensiva del equipo. El atacante del Real Madrid fue una de las figuras en el debut y concentrará gran parte de las expectativas brasileñas.

Del otro lado estará Haití, que cayó por la mínima diferencia frente a Escocia y buscará dar el golpe ante uno de los máximos candidatos al título.

Las probables formaciones:

Brasil: Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago y Raphinha. DT: Carlo Ancelotti.

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot y Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.