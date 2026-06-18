Messi entrenó en Kansas City tras los rumores sobre la salud de su padre

Messi se mostró sonriente y distendido durante el entrenamiento de este jueves

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, participó este jueves de la práctica en Kansas City con buen ánimo, luego de que su familia emitiera un comunicado para desmentir rumores sobre el estado de salud de su padre, Jorge Messi.

Créditos: Aníbal Greco

El rosarino se mostró activo y distendido durante los primeros minutos abiertos a la prensa. Según trascendió, si bien en el campo de juego se lo vio sonriente, en la intimidad “se sintió molesto por las versiones que llegaron desde la Argentina” respecto a la situación de su padre.

El comunicado de la familia sobre la salud de Jorge Messi

Ante la difusión de rumores, la familia decidió expresarse públicamente: “La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud, se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente”. Sin embargo, remarcaron su incomodidad: “La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos”.

Créditos: Aníbal Greco

El comunicado también fue contundente frente a la circulación de información no confirmada: “Cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia, no debe ser considerada válida ni veraz”. Además, solicitaron: “En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad”.

Créditos: Aníbal Greco

Mientras tanto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni continúa su preparación de cara al próximo compromiso del Mundial, con Messi como eje futbolístico y emocional del plantel, en días marcados tanto por su gran rendimiento deportivo como por la preocupación en su entorno familiar.

Florencia Peña pidió disculpas tras difundir una noticia falsa sobre Jorge Messi

La actriz y conductora Florencia Peña rompió el silencio luego de la controversia que se generó por la difusión de una falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi durante la emisión de "El Show del Verano", programa que se transmite por Luzu TV. La información fue desmentida poco después de salir al aire y provocó una fuerte repercusión en redes sociales y medios de comunicación.

Tras el episodio, el conductor y creador de la plataforma, Nicolás Occhiato, compartió un comunicado institucional para aclarar lo ocurrido. Luego, la propia Florencia Peña realizó un descargo público en el que manifestó su malestar por la situación y pidió disculpas a quienes pudieron verse afectados.

La conductora explicó que la información le llegó a través de la comunicación interna del programa y aseguró que en ningún momento sospechó que pudiera tratarse de un dato falso.

El pedido de disculpas de Florencia Peña y su desvinculación del programa

Peña expresó: "Estoy muy mortificada; es la primera vez que me pasa algo así. Quiero pedir infinitas disculpas. Me dijeron por la cucaracha esa noticia que no la quiero repetir, me pidieron que lo diga".

Luego relató cómo se desarrolló la situación en pleno programa: "En el momento que lo replico, me dicen: 'Parece que no está chequeado'. Estoy temblando y de verdad estaba sin saber qué estaba pasando, yo repetí lo que me pidieron que diga".

A raíz de la situación, Florencia Peña quedó desvinculada de Luzu TV luego de la polémica generada por la difusión de información falsa sobre Jorge Messi. Nicolás Occhiato confirmó la decisión a través de un comunicado oficial.