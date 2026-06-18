Pequeña patinadora paranaense representará a Argentina en un nuevo Panamericano: "Es un orgullo"

REDACCIÓN ELONCE
Pequeña patinadora entrerriana competirá a fines de junio en el Panamericano de patín artístico que se realizará en la provincia de Buenos Aires. Será su tercera participación internacional con la selección argentina y la única representante de Entre Ríos en su categoría.
El Panamericano de patín artístico tendrá nuevamente presencia entrerriana de la mano de Robertina Nader Olivera, una joven deportista de Paraná que, con apenas 13 años, se prepara para afrontar un nuevo desafío internacional representando a la selección argentina. La patinadora del Club Patronato competirá los próximos 28 y 29 de junio en el certamen continental que se desarrolla en la provincia de Buenos Aires.
La atleta comenzó a practicar patín a los 3 años y ya acumula una década de trayectoria en la disciplina. Además, este será el tercer Panamericano que disputará, aunque fue convocada en cuatro oportunidades.
"Es el tercero. Es el cuarto en el que me llaman, pero el tercero en el que participo", contó Robertina durante una entrevista realizada por Elonce en el Polideportivo de Patronato.
Una referente entrerriana en la selección argentina
La joven recordó que su primera experiencia panamericana fue en 2024, cuando compitió en Ibagué, Colombia. Un año más tarde volvió a participar en Buenos Aires y ahora tendrá una nueva oportunidad de medirse con las mejores exponentes del continente.
Aunque la delegación entrerriana contará con otras representantes en distintas categorías, Robertina será la única competidora provincial en la división que integra actualmente. "Soy la única", afirmó al ser consultada sobre la representación entrerriana en su categoría. Y agregó: "Es un orgullo representar otra vez a Entre Ríos y también a la selección argentina".
Su entrenador, Gustavo, destacó la importancia de la convocatoria y remarcó el presente deportivo que atraviesa la patinadora.
Primera en el ranking y candidata en su categoría
"Robertina es la primera del ranking de cara a su categoría en el próximo Panamericano", resaltó, quien la acompaña desde hace varios años en su formación deportiva.
El entrenador explicó que la disciplina exige una combinación de técnica, precisión y expresión artística. "Es una actividad que requiere mucha destreza técnica, también vinculada a la parte artística, así que estamos trabajando un montón para llegar de la mejor manera", sostuvo.
Hacker acompaña a la deportista desde que tenía entre 8 y 9 años y destacó el fuerte vínculo que construyeron durante este proceso. "Nos conocemos mucho, también tenemos mucho cariño, por supuesto, y eso creo que es el vínculo mayor que se nota en la pista", expresó.
Flamenco, trabajo en equipo y mucha preparación
Dentro del patín artístico, Robertina compite en la modalidad danza individual. Durante el torneo deberá presentar dos danzas obligatorias y un programa libre.
"Hago dos danzas obligatorias, que todas las patinadoras lo tienen, y un free dance", explicó.
Para esta competencia, la propuesta elegida será una danza española con estilo flamenco. Según contó Hacker, la preparación involucra a un amplio equipo de profesionales. "Hay un grupo de trabajo que vamos trabajando. También otro profesor de Santa Fe que nos acompaña, que se llama Gustavo Sierra, y otra profesora de Paraná, Martina Rey. Entre todos vamos aportando para esta danza española que va a presentar, un flamenco", detalló.
Además, Robertina estrenará un nuevo vestuario para esta presentación internacional. "Todos los años cambio los trajes y este año es un nuevo traje porque es una coreografía nueva", comentó.
Entrenamiento diario para competir al máximo nivel
La preparación de la deportista no se limita únicamente a las horas sobre patines. Según explicó su entrenador, la rutina incluye múltiples actividades complementarias orientadas al alto rendimiento.
"Ella entrena todos los días acá en Patronato; martes, jueves y sábados. Lunes y miércoles viaja a Santa Fe, pero además hace kinesiología, nutrición, psicología deportiva, gimnasio y un montón de otras actividades que van de la mano con el patinaje para alcanzar el máximo nivel", señaló.
De cara a una nueva experiencia internacional, Robertina destacó el acompañamiento de sus seres queridos y de quienes forman parte de su carrera deportiva.
"Quiero agradecer más que nada a mi familia y a mis profesores", expresó la joven patinadora, que viajará acompañada por todo su entorno familiar para competir una vez más con los colores de Entre Ríos y de Argentina.