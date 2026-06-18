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La reacción de Rafa Nadal al elogio de Lionel Messi en el Mundial

El extenista español Rafa Nadal agradeció en sus redes sociales el reconocimiento del astro argentino tras su actuación en el Mundial.

18 de Junio de 2026
El extenista español agradeció el reconocimiento del astro argentino
El extenista español agradeció el reconocimiento del astro argentino

El extenista español Rafa Nadal agradeció en sus redes sociales el reconocimiento del astro argentino tras su actuación en el Mundial.

Rafael Nadal, uno de los tenistas más grandes de la historia, expresó su agradecimiento al argentino Lionel Messi que manifestó sentirse "identificado" con el español por su estilo competitivo a la hora de darlo todo en el deporte.

 

El máximo ganador en la historia de Roland Garros, con un impresionante récord de 14 títulos, también aprovechó la ocasión para felicitar al "10" por su destacado inicio en la actual Copa del Mundo.

 

Lionel Messi se dirigió a la prensa tras ser premiado como el mejor jugador del partido, tras una actuación memorable contra el conjunto argelino. El delantero argentino logró marcar su primer hat-trick en un Mundial, contribuyendo al triunfo de Argentina por 3-0, y así igualó al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo, con un total de 16 goles.

En este contexto, Rafael Nadal respetó la camaradería habitual entre los grandes deportistas y agradeció a Messi por la mención, que llegó después de la destacada actuación del argentino ante Argelia.

Luego de anotar tres goles, a Messi se le preguntó sobre lo que lo mantiene motivado para continuar rindiendo a un alto nivel en esta etapa de su carrera. En respuesta, el jugador del Inter Miami se comparó con el especialista en canchas de polvo de ladrillo, Nadal.

 

"Me identifico mucho con Nadal, creo que somos muy parecidos", afirmó el máximo goleador en la historia de los Mundiales, destacando que siempre busca "dar el máximo" y sentirse bien dentro del campo de juego.

Ante esta mención, Nadal agradeció de manera respetuosa a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, celebrando también el exitoso comienzo del "10" en el Mundial, donde defiende la corona obtenida en Qatar 2022.

 

Finalmente, tras sus inolvidables partidos, Messi declaró que continuará jugando "mientras pueda y esté bien para hacerlo", simplificando su realidad al recordar su infancia: "a mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito".

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