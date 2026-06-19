FATAP advierte que el transporte público del interior atraviesa "una de las peores crisis de su historia"

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros alertó sobre el deterioro del sistema y pidió medidas urgentes para garantizar la continuidad de los servicios.
La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) difundió una carta abierta en la que advirtió sobre la crítica situación que atraviesa el sistema de transporte público de pasajeros en el interior del país y reclamó la intervención urgente de los distintos niveles del Estado para evitar un mayor deterioro de los servicios.
La entidad dirigió el documento a los gobiernos nacional, provinciales y municipales, a legisladores y a los usuarios del transporte urbano, a quienes manifestó su preocupación por lo que calificó como “una de las crisis más profundas de su historia”.
Según señaló FATAP, el sistema enfrenta una combinación de factores que comprometen su sostenibilidad y ponen en riesgo la continuidad de numerosas prestaciones en distintas ciudades del país.
Las causas de la crisis
Entre los principales problemas mencionados, la federación destacó la persistencia de incumplimientos en el pago de compensaciones y programas destinados a sostener la operación de los servicios.
Además, remarcó que los costos operativos continúan aumentando de manera constante, lo que neutraliza cualquier mecanismo de actualización de ingresos implementado por las empresas y los gobiernos locales.
Otro de los factores señalados fue la caída sostenida en la cantidad de pasajeros transportados, situación que impacta directamente en los ingresos genuinos del sistema y dificulta su funcionamiento.
A ello se suma, según indicaron, la implementación de distintos regímenes de gratuidades y beneficios sociales que no cuentan con una fuente de financiamiento específica para compensar a las empresas prestadoras.
Desigualdad y competencia desleal
En la carta también se advirtió sobre el crecimiento del transporte irregular y la competencia desleal que, según FATAP, avanza sin controles efectivos y perjudica al sistema formal.
La entidad volvió a cuestionar la distribución de recursos destinados al transporte, al sostener que persiste una marcada desigualdad entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las ciudades del interior del país.
Asimismo, señalaron que la ausencia de políticas públicas de largo plazo impide planificar inversiones y garantizar la continuidad de los servicios esenciales para millones de usuarios.
Desde la federación indicaron que, en muchas jurisdicciones, el aumento de la tarifa se convirtió en la única herramienta para sostener el sistema, trasladando a los pasajeros costos que las economías familiares tienen cada vez más dificultades para afrontar.
“Sin movilidad no hay igualdad de oportunidades”
FATAP sostuvo que la eventual desaparición de servicios de transporte público tendría consecuencias directas sobre la vida cotidiana de las comunidades.
En ese sentido, advirtió que se perdería conectividad, se afectarían las oportunidades laborales, se dificultaría el acceso de estudiantes a los establecimientos educativos y se limitaría la movilidad de los adultos mayores.
“El transporte público es una herramienta esencial de integración social, desarrollo económico y cohesión territorial. Sin movilidad no hay igualdad de oportunidades”, afirmó la entidad en el documento.
Finalmente, la federación convocó a todos los niveles del Estado a conformar una mesa de trabajo permanente y adoptar medidas urgentes que permitan preservar la continuidad de los servicios.
“Defender el transporte público es defender el derecho de millones de argentinos a estudiar, trabajar, producir y desarrollar su proyecto de vida”, concluyó la carta.