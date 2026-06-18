IAFAS sorteó la Tómbola Mundial con millones de cupones y repartió premios en toda la provincia

REDACCIÓN ELONCE
Con más de tres millones de cupones participantes, IAFAS realizó el sorteo de la Tómbola Mundial, una propuesta vinculada al Mundial FIFA 2026. Hubo ganadores de distintas localidades y se entregaron televisores y kits mundialistas.
Tómbola Mundial tuvo este jueves su esperado sorteo y repartió premios entre apostadores de diferentes localidades de Entre Ríos. La iniciativa impulsada por IAFAS y la Lotería de Entre Ríos logró una amplia convocatoria y reunió más de tres millones de cupones en el marco de las actividades vinculadas al Mundial FIFA 2026.
El sorteo se realizó desde las 11 y fue transmitido en vivo a través de la cuenta oficial @iafasplay en Instagram. La actividad fue fiscalizada por la escribana Roxana Langhi y contó con la presencia de autoridades y representantes del organismo.
La gran urna instalada en la Agencia Modelo definió a los 25 ganadores de la propuesta. El premio principal, un televisor de 75 pulgadas, correspondió a un apostador de Gualeguay, mientras que el segundo y tercer premio, consistentes en televisores de 50 pulgadas, quedaron en manos de participantes de Paraná.
Premios distribuidos en toda Entre Ríos
Además de los televisores, se entregaron 22 kits mundialistas entre participantes de ciudades como Paraná, Gualeguaychú, Concordia, Villaguay, Victoria, Diamante, Federal, Colón, Cerrito, La Paz, San Salvador, La Clarita y Concepción del Uruguay.
Cada kit estuvo compuesto por una camiseta, una gorra, una mochila y una botella térmica, elementos especialmente diseñados para acompañar la pasión por la Selección Argentina durante la Copa del Mundo.
Desde IAFAS destacaron la importante participación registrada en toda la provincia y valoraron el acompañamiento de la red de agencias oficiales, que colaboró en la difusión y desarrollo de la iniciativa.
La lista de ganadores:
Los más de 3 millones de cupones hicieron brillar a la Tómbola Mundial. Y de la gran urna ubicada en la Agencia Modelo, se completó la nómina de ganadores:
1º Premio – TV 75´: DNI 21.491.501 – Agencia 1.223 – Gualeguay
2º Premio – TV 50´: DNI 14.507.449 – Agencia 269 – Paraná
3º Premio – TV 50´: DNI 25.339.698 – Agencia 857 – Paraná
4º Premio – Kit Mundialista: DNI 14.718.883 – Agencia 10 – Paraná
5º Premio – Kit Mundialista: DNI 14.215.462 – Agencia 218 – Gualeguaychú
6º Premio – Kit Mundialista: DNI 18.214.352 – Agencia 1.197 – San Salvador
7º Premio –Kit Mundialista: DNI 23.531.230 – Agencia 523 – La Clarita
8º Premio – Kit Mundialista: DNI 42.354.894 – Agencia 1290 – Gualeguay
9º Premio – Kit Mundialista: DNI 23.830.772 – Agencia 890 – Villaguay
10º Premio – Kit Mundialista: DNI 25.027.241 – Agencia 554 – C. del Uruguay
11º Premio – Kit Mundialista: DNI 21.667.538 – Agencia 94 – Diamante
12º Premio – Kit Mundialista: DNI 10.576.654 – Agencia 243 – Villaguay
13º Premio – Kit Mundialista: DNI 4.834.428 – Agencia 1154 – Paraná
14º Premio – Kit Mundialista: DNI 17.936.894 – Agencia 1357 – Colón
15º Premio – Kit Mundialista: DNI 30.205.097 – Agencia 1190 – Victoria
16º Premio – Kit Mundialista: DNI 8.398.958 – Agencia 576 – Victoria
17º Premio – Kit Mundialista: DNI 24.967.988 – Agencia 1223 – Gualeguay
18º Premio – Kit Mundialista: DNI 28.961.060 – Agencia 167 – Paraná
19º Premio – Kit Mundialista: DNI 13.353.571 – Agencia 1327 – C. del Uruguay
20º Premio – Kit Mundialista: DNI 10.990.584 – Agencia 1272 – Concordia
21º Premio – Kit Mundialista: DNI 44.034.572 – Agencia 1356 – Federal
22º Premio – Kit Mundialista: DNI 20.099.820 – Agencia 830 – Paraná
23° Premio – Kit Mundialista: DNI 46.778.995 – Agencia 249 – Concordia
24° Premio – Kit Mundialista: DNI 14.023.199 – Agencia 1367 – Cerrito
25° Premio – Kit Mundialista: DNI 18.344.935 – Agencia 1246 – La Paz
Destino sustentable para los cupones
El organismo también informó que todos los cupones que no resultaron premiados serán destinados al Programa de Despapelización, mediante el cual serán reciclados para reducir el impacto ambiental.
Finalmente, desde la institución agradecieron a quienes participaron de la propuesta y remarcaron que la Tómbola Mundial permitió acercar el clima mundialista a cada rincón de Entre Ríos, sumando entretenimiento y premios para miles de personas.