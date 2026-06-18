Ganó $442 millones en la Quiniela con solo 26 años y contó el "gran sueño" que cumplirá con su familia

REDACCIÓN ELONCE
La joven acertó sola las cinco cifras de la Quiniela Poceada en Chaco y se convirtió en la única ganadora de un pozo millonario que cambiará su vida para siempre. Concretará un sueño que comparte con toda su familia.
Ganó $442 millones en la Quiniela Poceada y su vida cambió por completo. Una joven de 26 años oriunda de la localidad chaqueña de Charata acertó las cinco cifras del tradicional sorteo y se llevó un premio de $442.457.113, convirtiéndose en la única ganadora de la jugada.
La apuesta ganadora correspondió al sorteo realizado el pasado 13 de junio. La afortunada, que se desempeña como ama de casa y participa habitualmente de este tipo de juegos, logró acertar sola la combinación y acceder a uno de los premios más importantes entregados recientemente por Lotería Chaqueña.
Al momento de reclamar el dinero, la joven reveló algunos detalles de su forma de apostar. Explicó que suele jugar determinados números de manera fija, aunque también incorpora combinaciones automáticas generadas por el sistema.
Un sueño compartido con su familia
Los números favorecidos fueron 43, 58, 67, 76 y 92. Según contó la propia ganadora, la combinación surgió de manera totalmente aleatoria. El ticket fue vendido en la Agencia 737, ubicada en el barrio 160 Viviendas de Charata.
Acompañada por su esposo y su hija durante los trámites para cobrar el premio, la joven compartió la emoción que vive junto a sus seres queridos y explicó cuál será el principal destino del dinero obtenido.
"Vamos a poder cumplir un gran sueño, que es tener nuestra propia casa", expresó. De esta manera, el premio permitirá concretar un proyecto largamente anhelado por la familia y mejorar significativamente sus condiciones de vida.
Otros premios millonarios
La fortuna también alcanzó a otros apostadores. El pozo correspondiente a cuatro aciertos distribuyó $53.247.471 entre 85 ganadores, quienes recibieron aproximadamente $626.440 cada uno, publicó Crónica.
Este premio se suma a otro importante golpe de suerte registrado recientemente en Chaco, donde un vecino de Puerto Tirol obtuvo más de $350 millones en el Loto Plus y aseguró que utilizará el dinero para concretar proyectos pendientes.