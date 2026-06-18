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El Quini 6 dejó cuatro premios millonarios en Entre Ríos y acumula un pozo récord

Los apostadores realizaron sus jugadas en agencias de Concordia, Feliciano, Crespo y Basavilbaso. Cada uno obtuvo $7.485.716 en la modalidad Siempre Sale. Los principales pozos quedaron vacantes y el próximo sorteo repartirá cerca de $8.200 millones.

18 de Junio de 2026
El Quini 6 dejó cuatro ganadores en Entre Ríos
El Quini 6 dejó cuatro ganadores en Entre Ríos

Los apostadores realizaron sus jugadas en agencias de Concordia, Feliciano, Crespo y Basavilbaso. Cada uno obtuvo $7.485.716 en la modalidad Siempre Sale. Los principales pozos quedaron vacantes y el próximo sorteo repartirá cerca de $8.200 millones.

Cuatro apostadores de la provincia de Entre Ríos ganaron más de 7 millones de pesos en el último sorteo del Quini 6 realizado este miércoles.

 

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que las boletas se realizaron en las agencias Nº190 de Villa Adela (Concordia); Nº 507 de Feliciano; Nº 1037 de Crespo y Nº 1350 de Basavilbaso.

 

Cada uno de los afortunados obtuvo un premio de $7.485.716,68 al acertar cinco números de la modalidad Siempre Sale, donde los números favorecidos fueron 08-00-14-35-05-22. Además de los cuatro entrerrianos hubo otros 43 ganadores.

En lo que respecta a las otras modalidades del Quini 6, los principales pozos millonarios quedaron vacantes y el acumulado para el próximo sorteo alcanzará una cifra récord: cerca de 8.200 millones de pesos.

 

El sorteo Tradicional vio los números 15-21-12-44-05-31, sin ganadores, por lo que el pozo de $2.250.681.476 pasó al próximo sorteo.

 

Durante La Segunda los números favorecidos fueron 04-30-36-22-25-16, también sin aciertos completos, acumulando un premio de $1.100.000.000. En tanto, en La Revancha aparecieron los números 37-23-08-22-06-16, quedando el pozo vacante con $3.009.575.228 en juego para el próximo domingo.

 

La ausencia de ganadores en las principales modalidades vuelve a generar un fuerte incremento en los pozos acumulados, consolidando al Quini 6 como uno de los juegos de azar más convocantes del país.

 

Premios del Pozo Extra

En el Pozo Extra se registraron 1046 ganadores, cada uno con un premio de $191.204,59, completando una jornada con múltiples beneficiarios a pesar de la ausencia de grandes ganadores en las modalidades principales.

Temas:

Quini 6 Siempre Sale agencias Entre Ríos pozos millonarios
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