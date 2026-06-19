Aumentan los aranceles para prestaciones destinadas a personas con discapacidad

La actualización regirá para junio y alcanzará a todas las prestaciones del Sistema de Atención Integral. También se mantendrá el adicional por zona desfavorable.
La Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso una nueva actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. La medida estableció un incremento del 2,1% para junio de 2026, calculado en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo.
La decisión quedó plasmada en la Resolución 1297/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial y firmada por el secretario nacional de Discapacidad.
La actualización alcanzó a los valores vigentes del nomenclador de prestaciones básicas contempladas por la Ley 24.901, que regula la atención integral de las personas con discapacidad en todo el país.
Actualización vinculada a la inflación
Según se explicó en los fundamentos de la resolución, el incremento fue definido a partir de la propuesta elevada por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
La normativa recordó que durante mayo ya se había aplicado una actualización del 2,60% mediante la Resolución 517/2026, también basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor.
Ahora, para junio, se estableció una suba adicional del 2,10%, sin diferencias entre los distintos tipos de prestaciones incluidas en el sistema.
Continúa el adicional para la Patagonia
La resolución también ratificó la continuidad del reconocimiento de un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica.
Ese beneficio se aplica por zona desfavorable y está previsto en el artículo 7° bis de la Ley 24.901.
Desde la Secretaría Nacional de Discapacidad indicaron que la actualización busca adecuar periódicamente los valores de las prestaciones para acompañar la evolución de los costos y garantizar el funcionamiento del sistema de atención integral destinado a las personas con discapacidad.
Aumento de aranceles para discapacidad: suben 2,1% las prestaciones by elonceweb