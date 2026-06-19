Le aplicó una descarga eléctrica a un ladrón y evitó que le robaran la moto

Una mujer frustró el robo de su motocicleta mediante un dispositivo antirrobo con descarga eléctrica. El delincuente abandonó el vehículo y escapó a pie.
Una mujer le aplicó una descarga eléctrica a un motochorro y recuperó su motocicleta tras un intento de robo ocurrido en Remedios de Escalada, partido de Lanús, en el sur del conurbano bonaerense. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en una vivienda de la zona.
El hecho sucedió alrededor de las 20, cuando Débora, una tatuadora, descendía de su motocicleta para dirigirse al domicilio de una clienta. En ese momento fue interceptada por dos delincuentes que se movilizaban en otra moto.
Ante la amenaza, la mujer entregó el vehículo sin resistirse. Sin embargo, una vez que los asaltantes se alejaron, activó un sistema de seguridad que había instalado previamente en la motocicleta. "Activé el Shock-Bag y esperé", relató en declaraciones al canal A24.
Cómo logró recuperar la motocicleta
Cuando los delincuentes escapaban con el rodado, el sistema emitió una descarga eléctrica que alcanzó a uno de ellos. Como consecuencia, el ladrón perdió el control y debió descender de la motocicleta a pocos metros del lugar donde se había producido el asalto.
Según explicó la víctima, el dispositivo genera "una descarga de 6.000 voltios", que fue la que recibió el delincuente durante la fuga. Tras el impacto, ambos asaltantes abandonaron el vehículo y escaparon del lugar.
La mujer pudo recuperar inmediatamente su motocicleta. "Supongo que le habrá dolido", comentó entre risas al recordar la reacción del delincuente luego de recibir la descarga.
El sistema de seguridad
Débora explicó que decidió adquirir el dispositivo luego de haber sufrido varios robos de motocicletas. "Compré el dispositivo porque ya me robaron cuatro motos y estaba cansada de estar perdiendo permanentemente mi herramienta de trabajo", sostuvo.
Asimismo, señaló que la descarga que recibió el delincuente fue comparable a la de una reja electrificada. "El voltaje que recibió el motochorro fue equivalente al de una reja eléctrica", afirmó.
Además, destacó la importancia de haber recuperado el vehículo que utiliza para trabajar. “Está bueno cuando uno recupera lo suyo porque cuesta mucho comprarse las cosas”, expresó.
La mujer reconoció que el uso del sistema de seguridad le generó ciertas dudas por las consecuencias que podría sufrir quien intentara robarle la motocicleta. No obstante, explicó que actuó impulsada por la situación. "Pensé en el riesgo que iba a sufrir el delincuente, la situación me llevó a priorizar la recuperación de medio de transporte laboral", manifestó.
El denominado Shock-Bag es un dispositivo que puede activarse a distancia mediante un control remoto y funciona a través de una correa instalada en el asiento del conductor. Según se informó, el sistema alcanza una distancia de hasta 180 metros y se acciona presionando tres botones al mismo tiempo.
Si bien el robo no llegó a concretarse y la motocicleta fue recuperada, la Justicia inició actuaciones de oficio a través de la Comisaría 4ª de Lanús. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús.