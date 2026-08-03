Plan Gustar: ofrecerán capacitaciones gratuitas para el sector gastronómico entrerriano

Entre Ríos desarrollará durante agosto un ciclo de capacitaciones gratuitas en el marco del Plan Gustar, una iniciativa que vincula la gastronomía con la cultura, el turismo y la producción local.

Los encuentros se realizarán los miércoles 5, 12 y 19 de agosto, de 9 a 10.15, mediante una plataforma virtual. Debido a que los cupos son limitados, las personas interesadas deberán inscribirse previamente.

La propuesta apunta a reconocer los alimentos, las recetas y los saberes gastronómicos como parte del patrimonio cultural entrerriano, además de promover su utilización como atractivo turístico y herramienta de desarrollo económico.

Quiénes pueden participar

El ciclo está destinado a responsables de las áreas de Cultura, Turismo, Producción y Desarrollo Local de municipios y comunas de Entre Ríos.

También podrán participar cocineros, productores de alimentos, emprendedores gastronómicos, docentes, investigadores y representantes de cámaras, asociaciones e instituciones relacionadas con el sector.

La convocatoria del Plan Gustar abarca, de esta manera, a los distintos actores que intervienen en la cadena gastronómica, desde la producción de los ingredientes hasta su elaboración, comercialización y promoción turística.

Qué temas se abordarán

El programa comenzará con una introducción a los sistemas productivos alimentarios. Este eje permitirá analizar cómo se relacionan los productores, elaboradores, comercios, establecimientos gastronómicos y consumidores dentro de cada territorio.

Durante otro de los encuentros se presentará una experiencia desarrollada en Mendoza. El caso servirá para conocer cómo fue aplicada la propuesta y qué herramientas podrían adaptarse a las características de Entre Ríos.

La última parte estará orientada a una metodología de desarrollo territorial, con el objetivo de identificar productos, conocimientos y tradiciones que puedan fortalecer la identidad gastronómica de las localidades entrerrianas.

Cómo inscribirse en el Plan Gustar

La participación no tiene costo, pero requiere completar previamente el formulario de inscripción. Los accesos a los encuentros virtuales serán comunicados a quienes resulten registrados.

Las capacitaciones son organizadas por la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos y la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor.

Quienes necesiten información adicional sobre el cronograma, los contenidos o la modalidad de participación pueden comunicarse mediante el correo electrónico industriasculturales@entrerios.gov.ar.