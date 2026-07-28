Capacitación: Destacaron la profesionalización como clave para fortalecer a las pymes familiares

REDACCIÓN ELONCE
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos realizó una charla-taller sobre gestión de empresas familiares. Especialistas y empresarios compartieron herramientas para afrontar el recambio generacional, ordenar la gestión y mejorar la competitividad.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos llevó adelante este martes una charla-taller sobre gestión de pymes y empresas familiares, destinada a profesionales y empresarios de la región. La actividad reunió a contadores, asesores y representantes de firmas locales para intercambiar experiencias sobre liderazgo, protocolos familiares, sucesión y profesionalización de la gestión empresarial.
El presidente de la Delegación Paraná del Consejo, César Daniel Salomón, destacó la amplia convocatoria y remarcó que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de la provincia tienen origen familiar, por lo que consideró fundamental brindar herramientas para fortalecer su desarrollo.
"La mayoría de nuestras pymes de la región son empresas familiares. Estamos muy satisfechos porque es una convocatoria a sala llena", expresó.
La gestión, un desafío en el nuevo contexto económico
Durante la apertura, Salomón sostuvo que la capacitación buscó ir más allá de los aspectos técnicos propios de la profesión contable para abordar habilidades vinculadas a la conducción de las organizaciones.
"Los contadores siempre estamos en cuestiones más técnicas, pero creemos que es muy importante el aprendizaje de habilidades que tienen que ver con la gestión empresarial, sobre todo en este contexto económico, donde las empresas tienen que ser más competitivas", afirmó.
En ese sentido, advirtió que las nuevas condiciones del mercado exigen una mayor preparación. "No hay lugar para el amateurismo empresarial", resumió.
La jornada contó con la exposición del magíster Ceferino Sain y con la participación de empresas familiares de la región, que compartieron experiencias concretas sobre procesos de organización interna y recambio generacional.
El protocolo familiar, una herramienta para ordenar la empresa
Una de las expositoras fue Josefina Senger, integrante de la tercera generación de la empresa Johnson Acero, quien explicó la importancia de abordar a tiempo las conversaciones que suelen generar tensiones dentro de las familias empresarias.
"Las empresas no siempre fracasan por problemas económicos, sino también por falta de conversaciones difíciles", sostuvo.
La empresaria relató que uno de los principales instrumentos utilizados fue el protocolo familiar. "La clave es hacerlo en el momento oportuno, cuando la empresa y la familia están sanas. Nosotros logramos hacerlo en un momento de armonía y el proceso fue mucho más rápido", explicó.
Además, destacó la necesidad de diferenciar los vínculos familiares de las responsabilidades empresariales y preparar a las nuevas generaciones antes de asumir funciones dentro de la organización.
"No pasa nada con que ingrese una nueva generación; lo importante es que esa generación esté preparada para hacerlo", remarcó.
Planificar la sucesión y gestionar las emociones
También compartió su experiencia Araceli Caminos, de la empresa Transvic, quien describió el proceso que atravesó su familia para reorganizar la empresa y planificar la salida de uno de sus integrantes.
"Las conversaciones están cargadas de emociones y hay que dejarlas de lado para empezar a definir y planificar el traspaso generacional", señaló.
Caminos destacó que un proceso de sucesión también puede ser exitoso cuando implica la salida de un integrante de la familia. "El éxito de la salida de un integrante no necesariamente significa el fracaso de la empresa", afirmó.
Asimismo, valoró el acompañamiento profesional recibido durante ese proceso y explicó que la intervención de especialistas permitió ordenar el debate sin que las emociones condicionaran las decisiones.
"Cuando el contexto aprieta, hay que poner la casa en orden"
Al cierre de la actividad, Salomón sintetizó el objetivo de la propuesta y llamó a las empresas a fortalecer su organización antes de que las dificultades económicas las obliguen a hacerlo.
"Cuando el contexto aprieta hay que poner la casa en orden", sostuvo.
El dirigente explicó que trabajar sobre la eficiencia, profesionalizar procesos y consolidar equipos permite que las empresas enfrenten con mejores herramientas los cambios económicos.
"Las empresas que están más preparadas van a ser las que mejor puedan sortear los obstáculos. En algún momento hay que empezar y es mejor hacerlo antes de que el contexto te obligue", concluyó.