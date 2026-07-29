Presentaron el primer curso para pilotos de drones agrícolas con licencia oficial

Entre Ríos dio un paso en la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al sector agropecuario con la presentación del primer curso para pilotos de drones agrícolas que permitirá obtener la licencia oficial emitida por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La propuesta, impulsada mediante una articulación entre el sector público y privado, busca formar operadores para el uso responsable de esta herramienta, cuya aplicación en el campo crece de manera sostenida.

La presentación se realizó en el auditorio Mirador TEC y contó con la participación del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la directora de Agricultura, Carina Gallego; y representantes de la Fundación Benet y Drones VIP, instituciones encargadas de llevar adelante la capacitación.

En diálogo con Elonce, Bernaudo destacó la importancia de acercar esta tecnología a los entrerrianos y remarcó que se trata de una herramienta clave para una producción más eficiente y sustentable.

"Esta es una tecnología de la aplicación de fitosanitarios con drones, de siembra de semillas y fertilizantes, que está creciendo en forma exponencial", sostuvo.

Formación para una tecnología en expansión

El ministro explicó que uno de los principales objetivos del curso es que los operadores puedan obtener la habilitación oficial sin tener que trasladarse a otras provincias.

"Creemos que haber puesto, a través de la Fundación Benet y de Drones VIP, la capacitación a disposición de los entrerrianos, muchas veces jóvenes que están iniciándose en la actividad, para que puedan tener su carnet de pilotos es una cuestión fundamental y que va a sostener y mejorar la tecnología para el uso más responsable de la misma", afirmó.

Por su parte, Carina Gallego explicó que la propuesta está dirigida tanto a personas que ya utilizan drones como a quienes desean comenzar a trabajar con esta tecnología.

"Este curso está dirigido para todos quienes ya están operando drones y hasta el momento no habían tenido la posibilidad de hacer la capacitación para obtener la licencia, porque la capacitación se dictaba fuera del territorio provincial", señaló.

La funcionaria agregó que el cursado también está abierto a quienes buscan iniciarse en la actividad.

"Es para mayores de 18 años y no es requisito tener un dron o algún tipo de experiencia, porque primero se dicta toda la teoría y después la parte práctica se realiza con drones que pone a disposición el privado que brinda la capacitación", explicó.

Articulación entre el sector público y privado

Desde la Fundación Benet destacaron que la iniciativa surgió a partir de una demanda concreta del sector agropecuario entrerriano y del trabajo conjunto con el Estado provincial.

"Esto está pensado para que se puedan capacitar en el territorio entrerriano. Se detectó la demanda, la necesidad y empezamos a vincularnos para lograr esto", indicaron.

Además, explicaron que la institución desarrolla tareas de investigación y capacitación vinculadas a las nuevas tecnologías aplicadas al agro.

"Brindamos, junto a Drones VIP, esta licencia por ANAC para ser piloto de dron y también cursos para el manejo integral de fitosanitarios, para controlar la deriva y un montón de capacitaciones que hacen a que la tecnología se cuide y se trabaje responsablemente", precisaron.

Más herramientas para una producción sustentable

Bernaudo sostuvo que esta capacitación forma parte del proceso iniciado con la sanción y reglamentación de la Ley de Fitosanitarios y de las acciones orientadas a promover buenas prácticas agrícolas.

"Desde el largo debate de la ley hasta su sanción, su reglamentación y puesta en marcha, junto con la ley de uso de envases de fitosanitarios, son las cosas que estamos haciendo para que la agricultura pueda crecer en forma amigable con el ambiente, que es una demanda muy lógica de la sociedad", expresó.

PRESENTARON CURSO DE PILOTOS DE DRONES AGRÍCOLAS EN ENTRE RÍOS

Finalmente, aclaró que esta formación apunta específicamente a la obtención de la licencia como piloto de drones y complementa otras capacitaciones que ya se venían desarrollando sobre aplicaciones de fitosanitarios.

"Lo que es muy importante es que este curso es de pilotos. Ya había gente capacitada en el uso de fitosanitarios a través de drones. Acá es específicamente el tema de pilotos, las autorizaciones formales de ANAC y todo lo que implica la habilitación para manejar estas aeronaves", concluyó.