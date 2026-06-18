Autos 0 km más baratos en Argentina en junio: cuáles cuestan menos de $30 millones

En un contexto de desaceleración de ventas y mayor competencia, el mercado automotor en Argentina muestra una estrategia clara: contener los precios para sostener la demanda. Con un tipo de cambio estable y mayor oferta, varias automotrices optaron por mantener sus listas sin grandes aumentos en los últimos meses.

A diferencia de lo ocurrido en 2025, cuando los incrementos dejaron rápidamente sin opciones a los modelos más accesibles, en junio de 2026 aún quedan solo cuatro vehículos 0 km por debajo de los $30 millones, todos dentro del segmento de entrada.

Los vehículos más económicos

El modelo más económico es el Renault Kwid, con un valor de $26.490.000. Se trata de un city car con motor naftero 1.0 de 66 CV, pensado para el bajo consumo y el uso urbano.

Le sigue el JMEV Easy 3, un vehículo 100% eléctrico que ronda los $27.594.000, con una potencia de 68 CV y una autonomía de hasta 330 kilómetros, posicionándose como uno de los modelos electrificados más accesibles del país.

En tercer lugar aparece el Hyundai HB20, desde $27.600.000, el único representante del segmento B en este rango, con mayor equipamiento y un motor 1.6 de 123 CV.

Por último, el Fiat Mobi se mantiene como una alternativa clásica con un precio de $28.060.000, gracias a su tamaño compacto y su motor 1.0 de 70 CV.

Con este panorama, la oferta de autos accesibles sigue siendo limitada, y la estabilidad de precios se consolida como una herramienta clave para sostener el mercado en un escenario económico desafiante.