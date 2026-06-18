Turismo Carretera: 55 pilotos competirán en Rafaela por la tradicional "Carrera de los Millones"

El Turismo Carretera desembarca este fin de semana en el autódromo de Rafaela con una grilla de 55 pilotos para disputar la séptima fecha de la temporada. La histórica Carrera de los Millones volverá a ser uno de los grandes atractivos del calendario de la ACTC.
El Turismo Carretera se prepara para vivir uno de los fines de semana más esperados del año con la disputa de la séptima fecha del campeonato en el Autódromo Ciudad de Rafaela. La categoría más popular del automovilismo argentino volverá al tradicional óvalo santafesino para celebrar una nueva edición de la emblemática Carrera de los Millones, que reunirá a 55 pilotos entre el sábado 20 y el domingo 21 de junio.
La competencia marcará la 41ª presentación de la categoría en el trazado rafaelino, un escenario cargado de historia y considerado uno de los más veloces del país. Como ocurre cada temporada, la cita promete emociones fuertes debido a las características únicas del circuito y la importancia de los puntos en juego en plena etapa regular del campeonato.
La Asociación Corredores Turismo Carretera confirmó la nómina de participantes, que contará con las principales figuras de la categoría, entre ellas Agustín Canapino, Mariano Werner, Julián Santero, Mauricio Lambiris, Facundo Ardusso, José Manuel Urcera y Matías Rossi.
Cambios importantes en la grilla para Rafaela
Entre las principales novedades para esta fecha aparece el cambio de estructura de Juan Martín Trucco, quien trasladó su Dodge Challenger al equipo DBG Motorsport. El piloto buscará mejorar su rendimiento en una etapa clave del certamen y sumar puntos importantes en uno de los circuitos más exigentes del calendario.
Otro de los movimientos destacados es el de Santiago Álvarez, que iniciará una nueva etapa deportiva al volante de un Toyota Camry. De esta manera, el piloto deja atrás su ciclo con Chevrolet y afrontará el desafío de adaptarse a una nueva marca en una competencia de gran relevancia.
La variedad de marcas vuelve a ser uno de los grandes atractivos del Turismo Carretera. Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Toyota Camry, Dodge Challenger, Torino ACTC, BMW y Mercedes-Benz estarán representados en una grilla que promete una intensa lucha por los primeros puestos.
Además, la fecha será clave para quienes buscan consolidarse dentro de los doce mejores del campeonato con vistas a la Copa de Oro, instancia decisiva que definirá al campeón de la temporada.
Cronograma completo para el fin de semana
La actividad en pista comenzará el sábado con los entrenamientos del TC Pista desde las 9:30, mientras que el Turismo Carretera saldrá a pista por primera vez a las 11:05 para disputar los ensayos iniciales, indicó la organización de la ACTC.
Durante la tarde se desarrollarán las tandas clasificatorias, que serán determinantes para definir el ordenamiento de las series del domingo. La televisación estará a cargo de El Nueve y Motor Play.
La jornada decisiva se llevará a cabo el domingo con las series clasificatorias y las finales de ambas categorías. El TC Pista disputará su carrera a partir de las 12:50, mientras que la final del Turismo Carretera comenzará a las 13:55 y tendrá una duración máxima de 25 vueltas o 50 minutos.
Con una convocatoria de 55 autos y la expectativa que genera cada presentación en Rafaela, el Turismo Carretera volverá a ofrecer uno de los espectáculos más convocantes del automovilismo argentino en un escenario que históricamente ha sido sinónimo de velocidad, emoción y grandes definiciones.