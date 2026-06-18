Reportaron anegamiento en una zona y brindaron asistencia en barrios de Paraná tras la tormenta

La zona de calle 3 de Febrero quedó anegada durante la tormenta

Las lluvias registradas en Paraná durante la jornada del jueves generaron anegamientos puntuales, caída de árboles y la intervención de equipos municipales y de Defensa Civil en distintos sectores.

El coordinador de Defensa Civil, Lucas García, dialogó con Elonce y explicó: “Llovieron 33 milímetros de la mañana de hoy hasta las últimas horas de esta noche, en la cual no hubo anegamientos grandes”. Sin embargo, señaló una situación puntual: “El único que tuvimos fue en la zona de calle 3 de Febrero, donde trabajó un equipo del municipio”.

Desde el organismo destacaron que no se registraron eventos de gravedad, aunque sí se brindó asistencia en diferentes barrios. “Se realizaron asistencia a algunas familias, sobre todo en barrios periféricos de la ciudad como Capibá, Illia, Bajada Grande y 4 de Junio”, detalló García.

En paralelo, se llevaron adelante tareas de monitoreo en zonas críticas. “Defensa Civil desde el minuto cero hace patrullaje en los arroyos más importantes como el Antoñico y el Colorado, verificando la cota de inundación y trabajando en conjunto con Protección Civil”, explicó.

El funcionario remarcó que, pese a momentos de lluvias intensas, las condiciones climáticas no agravaron la situación.

Finalmente, recordó los canales de contacto ante emergencias: “Se han atendido a todos los vecinos, se trabaja con el número de Protección Civil (147) de atención al vecino y el 911”.

El alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional

Desde la madrugada de este jueves, el organismo nacional había emitido un alerta por tormentas para la tarde y noche de este jueves. La misma abarcaba a Corrientes, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos y el sudeste de Santiago del Estero.

El fenómeno está asociado al avance de un sistema frontal que interactúa con una masa de aire cálida y húmeda, capaces de generar precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo.

En la provincia de Entre Ríos, el alerta abarca a los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia.