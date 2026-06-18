Convocan a artistas para componer el elenco juvenil del musical "Wicked" en Paraná

La reconocida docente y referente cultural Rita Riso anunció una convocatoria abierta para conformar el elenco juvenil del musical “Wicked”, una ambiciosa propuesta artística que busca reunir talentos locales de canto, danza y actuación en Paraná.

La iniciativa surge tras años de trabajo en la formación artística y la detección de talento en la ciudad. “Queremos hacer Wicked y que la convocatoria sea de forma abierta”, explicó Riso.

Detalles de los perfiles y fechas de casting

La convocatoria está dirigida a jóvenes y adultos con inquietudes artísticas, sin requisitos excluyentes de experiencia previa. “Lo que queremos es que todos puedan sumarse”, expresó.

La audición se realizará este sábado a las 15 horas en su instituto, ubicado en calle Alameda de la Federación 429. “Vamos a hacer una audición de jóvenes de entre 13 y 18 años, pero hay gente de 20, de 22, de 25”, detalló.

El proyecto apunta a montar una obra integral de comedia musical, donde los participantes puedan desarrollar múltiples habilidades: “Esto es la posibilidad de hacer una gran obra y que pueden no solamente cantar, sino actuar y bailar”.

Una apuesta que necesita del arte paranaense

Riso destacó además el alto nivel artístico que existe en la ciudad: “Para que Paraná brille más con todas estas posibilidades, con tanto talento que tenemos, porque hay mucha gente que canta y que canta hermoso”.

La propuesta también se vincula con experiencias formativas recientes de sus alumnas, quienes participaron en instancias de capacitación en Buenos Aires, incluyendo espacios vinculados a Cris Morena, referentes del teatro musical argentino.

“Verdaderamente hay muchísimo talento, ¿por qué no canalizarlo con una gran obra?”, concluyó Riso.

Sobre Wicked

El musical narra la historia no contada de las brujas de Oz, centrándose en la relación entre Elphaba, la futura bruja mala del oeste, y Glinda, la bruja buena. La obra, basada en la novela de Gregory Maguire, reinterpreta los hechos del clásico El mago de Oz, abordando temas como la discriminación, el poder, la amistad y la manipulación política.

Estrenado en Broadway en 2003, se convirtió en uno de los espectáculos más exitosos de la historia, con gran impacto internacional y adaptaciones en distintos países y formatos, incluyendo cine.

Foto: Musicales Baires

La trama comienza cuando se confirma la muerte de Elphaba y se reconstruye su historia a través de recuerdos. Desde su infancia marcada por el rechazo debido a su piel verde, hasta su paso por la universidad de Shiz, donde conoce a Glinda, ambas desarrollan una relación compleja que evoluciona de rivalidad a amistad.