Flavio Valdéz destacó el crecimiento de la Licenciatura en Canto Popular durante una actividad en la Escuela Normal

REDACCIÓN ELONCE
El músico Flavio Valdéz participó de una actividad académica en la Escuela Normal de Paraná y resaltó la importancia de la Licenciatura en Canto Popular de la UADER, una propuesta que busca fortalecer la formación profesional de los artistas y ampliar las oportunidades dentro de la música popular.
El músico Flavio Valdéz se presentó en la Escuela Normal de Paraná en el marco de las actividades impulsadas por la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. Durante la jornada, el artista compartió su experiencia como estudiante de la Licenciatura en Canto Popular y puso en valor el crecimiento de una carrera que busca consolidarse dentro de la oferta académica vinculada a la música en la provincia.
Valdéz explicó que su participación tuvo un doble objetivo: acompañar una propuesta educativa y contribuir a la difusión de una carrera que considera fundamental para el desarrollo artístico local. “En esta oportunidad, vengo como alumno de la Licenciatura en Canto Popular de la UADER, que tiene sede en la Escuela de Música de la ciudad de Paraná. Fui invitado por Nilda Godoy, que es docente de una de las cátedras para participar del cierre de esta actividad como alumno de la carrera y, para de alguna manera, invitar y visibilizar esta licenciatura que tiene pocos años, pero que es muy importante para que existan en nuestra ciudad y en nuestra Escuela”, expresó.
El músico destacó además el papel que cumple la Escuela de Música en la formación de nuevos profesionales y señaló la importancia de ampliar las propuestas vinculadas a los géneros populares. “La Escuela de Música siempre se caracterizó por tener que ver más con lo académico o clásico. Estas carreras de cortes popular son muy importantes”, sostuvo.
Un espacio para la formación y el intercambio artístico
Durante el encuentro también se difundieron algunas de las actividades que forman parte de la agenda académica y cultural impulsada desde la Licenciatura en Canto Popular. Entre ellas se encuentra el tradicional encuentro de canto que reúne a estudiantes, docentes y artistas de distintos puntos del país.
“Hay algunas actividades como el cuarto encuentro de canto que se va a realizar. Ya es el cuarto año que lo organiza Nilda Godoy, que es la docente y quién lo dirige. Va a ser 9 y 10 de octubre y ‘Es la voz y la emoción’ el nombre que va a llevar este año. Es importante difundir esto. Son talleres, conciertos y disertaciones entre músicos que vienen a aportar a la profesionalización”, relató Valdéz.
El artista también anticipó otra actividad que busca recaudar fondos para garantizar la realización de este importante espacio de formación. “El 23 de julio vamos a tener una milonga que se viene haciendo todos los años a modo de juntar fondos para este encuentro porque se requiere de fondo para gente que está viniendo de otros lugares”, exclamó. La propuesta busca fortalecer los vínculos entre músicos, docentes y estudiantes, generando instancias de aprendizaje e intercambio que permitan enriquecer la formación profesional de quienes se desempeñan dentro del ámbito artístico.
La música como profesión y vocación
Además de su actividad como intérprete, Flavio Valdéz cuenta con una extensa trayectoria en la docencia musical. Durante la entrevista remarcó la importancia que tiene la formación académica para quienes desean desarrollar una carrera profesional vinculada a la música.
“El Congreso de Canto Popular es muy importante para la carrera. Aporto desde mi lado como músico y como docente. Soy egresado del Instituto Superior de Música y me desarrollo como docente hace muchísimos años. La docencia es parte de mi carrera. Por suerte, pude integrar todas mis actividades profesionales en torno a la música”, manifestó.
Para Valdéz, el acceso a la música puede producirse desde múltiples caminos, aunque considera que la formación y el compromiso son elementos fundamentales para quienes buscan profesionalizarse en el sector. “A la música se ingresa desde diferentes lugares, pero creo que es disfrutándola. No hay que dejarla de lado, pero sí hay un compromiso y una responsabilidad en cuanto si alguien quiere ser profesional de esto. Por suerte, la academia como en este caso nos encontramos en la Escuela Normal, hay lugares donde uno puede ir a aprender, a estudiar y a hacer una carrera profesional importante porque tenemos docentes muy importantes. Hay que abordarlo con el disfrute, pero también con la seriedad que corresponde”, concluyó.