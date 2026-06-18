Realizaron un banderazo saludable para fomentar el cuidado dental en escuela de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Círculo Odontológico de Paraná visitó una escuela de la capital entrerriana con una propuesta que combinó el entusiasmo por el Mundial 2026 y la promoción de hábitos de higiene bucal entre los estudiantes.
El programa “Sembrando Sonrisas” volvió a acercar acciones de prevención y educación para la salud bucal a las escuelas de Paraná. En esta oportunidad, integrantes del Círculo Odontológico de Paraná realizaron un banderazo saludable en la Escuela N°11 “Provincia de Santa Fe”, donde entregaron cepillos de dientes y banderitas alusivas al Mundial 2026.
La actividad tuvo como objetivo incentivar a los alumnos a incorporar hábitos saludables de higiene bucal, aprovechando el entusiasmo generado por la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.
La odontóloga Silvia Clotet explicó a Elonce que la iniciativa también buscó reconocer el trabajo de los docentes que participan del programa de capacitación impulsado por la entidad.
“Vinimos a hacer un banderazo mundialista saludable y aprovechando que esta escuela tiene muchos docentes en el curso ‘Sembrando Sonrisas’, quisimos motivarlos por el trabajo que realizan junto a los chicos”, expresó.
Un programa con más de una década de trayectoria
El programa “Sembrando Sonrisas” cumplió 12 años de funcionamiento y forma parte de una propuesta de capacitación docente que el Círculo Odontológico desarrolla desde hace 28 años.
A través de una plataforma web, los educadores pueden inscribirse y participar de un curso anual compuesto por cuatro niveles de formación vinculados a la salud bucal y la salud integral.
“Los docentes reciben materiales para trabajar en el aula y conocimientos relacionados con la salud bucal y la salud general, para luego transmitirlos a los alumnos”, explicó Clotet.
Actualmente, son 520 los docentes inscriptos en la edición 2026 del programa, quienes llevan adelante actividades preventivas en establecimientos educativos de distintas localidades.
La importancia de generar hábitos desde la infancia
Desde la organización remarcaron a Elonce que el principal objetivo es promover conductas saludables desde edades tempranas para que los conocimientos adquiridos perduren durante toda la vida.
“Es muy importante trabajar desde la educación porque es allí donde los chicos incorporan buenos hábitos que los acompañarán siempre”, destacó la profesional.
Como parte de las actividades, los estudiantes participan de experiencias prácticas que incluyen el cepillado diario, la construcción de cepilleros y propuestas lúdicas mediante juegos y videos educativos.
Estas herramientas permiten reforzar de manera dinámica conceptos relacionados con la higiene, la alimentación saludable y la prevención de enfermedades bucales.
Consejos para una correcta higiene dental
Durante la jornada, los especialistas también recordaron algunas recomendaciones fundamentales para mantener una buena salud bucal. Entre ellas, señalaron la importancia de cepillarse los dientes al menos tres veces por día y prestar especial atención al cepillado nocturno, considerado el más importante de la rutina diaria. Además, indicaron que cada cepillado debería durar como mínimo dos minutos y abarcar también la limpieza de la lengua.
Otro aspecto clave es mantener una alimentación equilibrada, reduciendo el consumo de golosinas, snacks y alimentos con alto contenido de azúcar.
Finalmente, remarcaron la necesidad de realizar controles periódicos con el odontólogo. “La visita preventiva al odontólogo es mucho más efectiva para mantener una sonrisa sana que acudir solamente cuando aparece un problema”, concluyeron.