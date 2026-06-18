Lanzaron diplomatura en formación deportiva para clubes con enfoque en economía social

La Municipalidad de Paraná presentó una nueva propuesta académica destinada a fortalecer la gestión y el desarrollo de los clubes deportivos. Se trata de una diplomatura en formación deportiva con enfoque en la economía social, que se implementará en conjunto con la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

El subsecretario de Deportes, Juan Arbiteri, explicó que “hoy era una charla informativa sobre esta propuesta que está trabajando la Municipalidad de Paraná con la Universidad de 3 de Febrero (UNTREF). Es una propuesta que tiene que ver eso con la formación deportiva en el marco de la economía social”.

Según detalló, el lanzamiento marca el inicio de una etapa de construcción colectiva: “La intención del profesor Jorge Bragulat es nutrirse de algunos conocimientos de los clubes de nuestra ciudad”.

Detalles de la diplomatura

La capacitación tendrá una duración de cuatro meses y comenzará en el segundo semestre del año, aunque aún no hay fecha exacta de inicio. “Van a ser reuniones quincenales, algunas presenciales, otras virtuales”, indicó Arbiteri, y agregó que contará con docentes de la UNTREF y referentes locales.

Uno de los puntos destacados es la amplitud de la convocatoria. “Pueden participar dirigentes de clubes del interior de Entre Ríos. Pueden participar dirigentes de toda la ciudad, de Entre Ríos, de la región, también de la provincia de Santa Fe”, señaló.

En cuanto al costo, el funcionario aseguró que será accesible: “Va a ser seguramente un costo muy económico. Las propuestas de la UNTREF suelen ser accesibles. La Municipalidad está trabajando también para que sea más accesible aún”.

Importancia de profesionalizar la gestión deportiva

“La economía no es lo más importante de los clubes, pero es necesaria, sobre todo en estos momentos económicos donde tenemos que cuidar el mango”, remarcó.

En ese sentido, destacó que la diplomatura incluirá contenidos vinculados a la administración y el trabajo asociativo: “Queremos incorporar también algún conocimiento académico que tiene que ver con el manejo administrativo, con el manejo del día a día, con propuestas de economía, de ver cómo aprovechar mejor los recursos y también cómo pensar para la economía social”.

Finalmente, Arbiteri se refirió al acompañamiento a deportistas locales y aseguró que el municipio busca colaborar pese a las dificultades económicas: “No es de las mejores situaciones económicas, entonces hay que tratar de ser imaginativos y encontrar la forma de trabajar todos juntos”.

La iniciativa apunta a fortalecer el rol social de los clubes y brindar herramientas concretas a quienes los sostienen día a día.