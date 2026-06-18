Las Tejedoras Solidarias de Club Talleres celebran dos años de trabajo comunitario

REDACCIÓN ELONCE
Las Tejedoras Solidarias del Club Talleres celebraron sus dos años de actividad ininterrumpida. Se trata de un proyecto que nació con el objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan.
Las Tejedoras Solidarias del Club Talleres celebraron sus dos años de actividad ininterrumpida. Se trata de un proyecto que nació con el objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan. Hoy reúne a mujeres de distintas edades comprometidas con la elaboración de prendas y elementos de abrigo destinados a sectores vulnerables.
Laura Alcain y Mariana Ríos, integrantes del grupo, compartieron la experiencia de este espacio que funciona todos los martes a las 15 en la sede de Irigoyen 593.
"Estamos contentas por estos dos años que hemos compartido con un grupo de tejedoras solidarias que tratamos de ofrecer nuestro arte, nuestro trabajo, hacia quienes más nos necesitan", expresó Alcain a Elonce.
La iniciativa surgió por una propuesta de Carina Ramos. "La idea original fue de ella, el motorcito que tenemos en Talleres. Ella propuso comenzar para el Día del Niño y empezamos a tejer muñecos, juguetes, a acomodar juguetes y conseguir donaciones. Ese fue nuestro primer aporte", recordó.
Desde entonces, la actividad no se detuvo. Además de las reuniones semanales, muchas colaboradoras continúan tejiendo desde sus hogares. "Nos juntamos todos los martes, pero durante toda la semana la producción continúa. Hay gente que teje desde la casa porque no puede movilizarse o no le coincide el horario, y después nos acercan sus trabajos", señalaron.
Uno de los principales pedidos que realiza el grupo es la confección de pequeños cuadrados tejidos que luego se transforman en distintas prendas. "Fundamentalmente pedimos cuadraditos porque los utilizamos para hacer mantas, chalecos, ponchos, bufandas o lo que sea necesario", explicaron.
Las integrantes reconocen que las necesidades son muchas, aunque destacan el valor de cada aporte. "Es muy poquito el granito de arena que nosotros podemos poner ante la cantidad de gente que realmente está precisando un abrigo, pero es lo que podemos hacer", afirmó Alcain.
La tarea solidaria también es posible gracias a las donaciones de materiales que reciben permanentemente. "Agradecemos mucho a la gente que nos deja lanas, ropa, telas o materiales. Muchas veces ni siquiera sabemos quién es, pero colabora muchísimo con nosotras para poder seguir tejiendo", destacaron.
Además de confeccionar prendas, el grupo comenzó a desarrollar actividades de capacitación y promoción en distintos barrios con la intención de multiplicar la experiencia. "Intentamos llevar también el entusiasmo para que otros se sumen y que en otros barrios se replique esto de trabajar el material, reciclarlo y entregarlo a quienes más lo necesitan", contó Mariana Ríos.
En ese marco, adelantaron nuevas actividades comunitarias en comedores y espacios barriales, donde compartirán jornadas de tejido, aprendizaje y recepción de donaciones.
Más allá de la ayuda concreta, las integrantes destacan el valor humano que se genera en cada encuentro. "Hay charlas, risas, mates, un montón. La lengua no para entre tejidos. También es un espacio de acompañamiento porque compartimos nuestras cuestiones familiares o barriales y entre todas tratamos de ayudarnos", relató Ríos.
La convocatoria permanece abierta para quienes deseen sumarse. No es necesario saber tejer previamente. "Hemos tenido casos de chicas que aprendieron a tejer con nosotros. Todo lo que hacemos es solidario. Lo que aprendés después se vuelca en los lugares donde vamos a donar", explicaron.
Las Tejedoras Solidarias se reúnen cada martes a las 15 en el Club Talleres, donde continúan demostrando que un ovillo de lana puede convertirse también en una herramienta de encuentro, contención y compromiso social. Elonce.com