Tras allanamientos detuvieron a dos hombres por vender armas en redes sociales

Luego de dos operativos en barrio Consejo, un joven de 19 años y un hombre de 50 fueron identificados por comercializar una pistola y un revólver a través de Marketplace. Avanzan en pericias para determinar si fueron utilizadas en hechos delictivos.
La Policía realizó allanamientos en el barrio Consejo de Paraná tras detectar publicaciones de venta ilegal de armas de fuego en redes sociales. Como resultado, dos hombres fueron identificados y quedaron supeditados a la causa.
El subjefe de la División Robos y Hurtos, Ángel Palacios, explicó: “En virtud a detectar una publicación en una red social, en un grupo cerrado sobre la venta ilegal de arma de fuego, personal de esta división procedió a realizar tarea investigativa, logrando determinar la identidad del vendedor”.
A partir de la investigación, se realizaron allanamientos en dos viviendas del barrio Consejo, con intervención de distintas áreas policiales, donde se secuestraron dos armas de fuego y cartuchería, "un revólver calibre 38 y una pistola”, detalló el comisario.
Los operativos permitieron identificar a los involucrados, un joven de 19 años y un hombre de 50, aunque sin antecedentes, agregó el funcionario policial.
Las comercialización de armas en redes sociales
El funcionario aclaró que las armas incautadas no eran las mismas que se ofrecían online: “No se secuestraron las que se ofrecían en las redes sociales, se encontraron otras armas y cartuchería”.
Además, explicó cómo operan estas maniobras ilegales: “Normalmente las armas que ponen en foto no son ilustrativas, son fotos que se reenvían para que republiquen y las ofrezcan a terceros”. En ese marco, se secuestraron teléfonos celulares para avanzar con pericias.
Sobre el trabajo posterior, señaló: “La Dirección de Policía Científica realiza pericias balísticas para determinar si las armas fueron utilizadas en algún hecho delictivo”.
Finalmente, el comisario advirtió que este tipo de ventas no suelen publicar precios: “Nunca se publica el precio de las armas, se deja para el momento del encuentro”, y agregó que los valores pueden variar ampliamente según el tipo y estado del arma.
La investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía, mientras se analizan las armas secuestradas y los dispositivos incautados.