Vecino detuvo a joven que robaba limones en su patio y la policía capturó a sujeto que sustrajo un celular

REDACCIÓN ELONCE
Dos procedimientos policiales realizados en Paraná terminaron con personas aprehendidas por presuntos hechos de hurto. En uno de los casos, un vecino demoró a un joven que había sustraído limones de su patio; en el otro, se recuperó un teléfono celular robado.
Dos hechos de hurtos en Paraná, dejaron como saldo dos personas detenidas en procedimientos realizados por personal policial en distintos sectores de la capital entrerriana. En ambos casos intervino la Fiscalía en turno, que dispuso las medidas judiciales correspondientes y la restitución de los elementos recuperados a sus propietarios.
Robo de limones
El primero de los hechos ocurrió en inmediaciones de calle Victoria, donde un vecino tenía demorado a un joven que había ingresado al patio trasero de una vivienda y sustraído limones.
Al llegar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso. Posteriormente, la Fiscalía ordenó su traslado a la Alcaidía. Además, los limones recuperados fueron secuestrados y devueltos al damnificado.
Recuperaron un teléfono celular
Por otra parte, durante la mañana se concretó un segundo procedimiento vinculado a la sustracción de un teléfono celular denunciada por una mujer en una vivienda ubicada en la zona de calle Maipú.
A partir de los datos aportados por la damnificada, personal policial logró localizar a un hombre que coincidía con las características brindadas en inmediaciones de calles Espejo y Pronunciamiento. Durante la identificación, los uniformados encontraron en poder del sospechoso el celular denunciado como sustraído.
Tras informar lo sucedido a la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del hombre por el supuesto delito de hurto, el secuestro del dispositivo y su posterior devolución a la propietaria.