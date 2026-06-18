Confirmaron las condenas a cuatro santafesinos por abuso sexual en grupo a joven en Villaguay

Las condenas por abuso sexual en grupo a una joven en Villaguay, recibieron un nuevo respaldo judicial, luego que la Cámara de Casación Penal de Concordia confirmara las penas impuestas a cuatro jóvenes santafesinos acusados de violar a una joven de 22 años en noviembre de 2019, se indicó a Elonce. La resolución ratificó las condenas de siete y seis años de prisión efectiva dictadas por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

La decisión representó un nuevo paso en una causa que se extendió durante casi siete años y que tuvo como víctima a una joven cuya vida quedó marcada por los hechos ocurridos tras una fiesta de egresados de Kinesiología en Villaguay. El fallo confirmó la responsabilidad penal de Estanislao Martín Yossen, condenado a siete años de prisión, y de Justo Facundo Yossen, Marcos Martín de Hertelendi y Francisco Cozzi, quienes recibieron seis años de cárcel cada uno.

Las condenas fueron emitidas por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

La investigación estuvo a cargo de los fiscales Mauro Quirolo y Virginia Drobsi, mientras que la representación de la víctima fue ejercida por los abogados querellantes Eliana Peltzer y Lucio Salisky. Las defensas estuvieron encabezadas por Esteban Ostolaza y José Agustín Ostolaza en representación de los hermanos Yossen, y por Julio Federik y Leopoldo Lambruschini respecto de los otros acusados.

La confirmación de la Cámara de Casación

En diálogo con Elonce, el abogado querellante Lucio Salisky destacó la importancia de la reciente resolución judicial. “El año pasado estas personas fueron juzgadas y condenadas por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de la ciudad de Concepción del Uruguay. Y esta semana (el martes 16 de junio), la Cámara de Casación Penal de la ciudad de Concordia confirmó estas condenas que había dictado el Tribunal de Juicios de Concepción del Uruguay contra estos cuatro santafesinos”, expresó.

El letrado recordó que junto a la abogada Eliana Peltzer representaron a la denunciante durante todo el proceso. “Junto con la doctora Eliana Peltzer llevamos la querella, es decir, la representación y la defensa de la víctima de estos hechos que ocurrieron en el año 2019”, señaló.

Salisky explicó que la denuncia relató una secuencia de abusos ocurrida dentro del departamento que alquilaba uno de los acusados en Villaguay. “Ella denunció que en circunstancias de tener contacto con uno de estos jóvenes, uno de los egresados de la Facultad de Kinesiología de la ciudad de Villaguay, se dirigieron a su departamento y en esas circunstancias ocurrió este abuso sexual con acceso carnal. Posteriormente, fue abusada por los otros condenados en el mismo departamento”, indicó.

El abogado Lucio Salisky.

Los hechos que fueron juzgados

Según se acreditó durante la investigación y el juicio oral, la madrugada del 16 de noviembre de 2019 la joven asistió a una fiesta de egresados de estudiantes de Kinesiología. Allí se encontró con Estanislao Yossen, con quien mantenía contacto previo a través de redes sociales.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, ambos se trasladaron en remis hasta el departamento que alquilaba el acusado. Durante el debate oral se incorporaron imágenes de cámaras de seguridad que registraron el recorrido de ambos caminando juntos por la vía pública.

La víctima sostuvo que una vez dentro de la vivienda comenzó a sentirse físicamente debilitada y manifestó en reiteradas oportunidades su negativa a mantener relaciones sexuales. Sin embargo, según la acusación que luego fue respaldada por la Justicia, el principal acusado aprovechó su estado de vulnerabilidad para abusarla sexualmente.

El abuso grupal y la intervención policial

La investigación determinó que luego del primer ataque sexual ingresaron al lugar los otros tres acusados. Según quedó acreditado en la causa, trasladaron a la joven hacia otro sector de la vivienda y también abusaron sexualmente de ella, aprovechando su estado de indefensión derivado de la ingesta alcohólica.

La víctima recordó fragmentos de lo ocurrido y pudo reconstruir los hechos con el paso del tiempo, una tarea que, según señalaron los investigadores, demandó un importante esfuerzo emocional y psicológico.

Salisky también aclaró que fueron los propios acusados quienes solicitaron la presencia policial. “La joven en ese momento da cuenta, frente a una policía mujer, de lo que había pasado. La trasladan al hospital y ahí inician las actuaciones correspondientes”, explicó el abogado.

Una espera de años para obtener justicia

Durante la entrevista con Elonce, Salisky remarcó el largo recorrido judicial que atravesó la denunciante hasta obtener una respuesta de los tribunales. “Son todas personas muy jóvenes, menos de 30 años de edad. La víctima ha estado atravesada por estas circunstancias en su larga espera de que esta situación judicial sea resuelta y ha esperado pacientemente las respuestas de la Justicia”, manifestó.

El abogado sostuvo que las consecuencias de los abusos fueron devastadoras para la denunciante. “Estos hechos sin duda han mellado bastante en su estado y por eso, son personas muy jóvenes, pero muy atravesadas por estas circunstancias dolorosas”, agregó.

La causa avanzó primero en la etapa de investigación, luego atravesó diversas instancias judiciales y finalmente, llegó al juicio oral realizado a puertas cerradas en los tribunales de Concepción del Uruguay, donde se dictaron las condenas posteriormente ratificadas por Casación.

Qué penas recibieron los condenados

La sentencia estableció una diferencia en la escala penal entre el principal acusado y los otros tres involucrados. “Sí, siete años para uno de ellos y seis años para todos los demás, entendiendo esas diferencias en función de la mayor gravedad por parte de uno de los condenados”, explicó Salisky a Elonce.

La Cámara de Casación Penal de la ciudad de Concordia.

El abogado aclaró que, si bien la Cámara de Casación confirmó las condenas, todavía existe la posibilidad de que las defensas interpongan nuevas impugnaciones. “Esta condena dictada por la Cámara de Casación Penal de la ciudad de Concordia todavía puede ser recurrida por los condenados. Están en plazo para ello. Formalmente es un plazo de diez días”, detalló.

Asimismo, indicó que la víctima ya fue informada sobre el alcance de la resolución y sobre las alternativas procesales que aún podrían ejercer los condenados. “Si no lo hacen, el fallo queda formalmente firme y deberán empezar a cumplir la condena”, señaló a Elonce.

Penas de cumplimiento efectivo

Consultado sobre la modalidad de las condenas, Salisky fue contundente respecto de las consecuencias que tendrán los acusados una vez agotadas las instancias recursivas. “Son penas de cumplimiento efectivo por la gravedad de los delitos y también por el monto de las condenas”, afirmó.

El abogado agregó que el cumplimiento de las penas dependerá de que se agoten los recursos que la legislación permite presentar. “Eso deberá ocurrir cuando el fallo quede firme, es decir, cuando se agoten los recursos que formalmente puedan interponer”, indicó.

Respecto de la proporcionalidad de las penas, sostuvo que la sentencia se ajustó a los parámetros previstos por la legislación vigente. “La condena está dentro de los márgenes que establece la ley para el caso y es la respuesta que los condenados han recibido por parte del Poder Judicial luego de poder ejercer amplia y efectivamente su derecho de defensa”, expresó.

El impacto en la vida de la víctima

Uno de los aspectos más sensibles de la entrevista estuvo relacionado con las secuelas que dejaron los abusos en la vida de la joven denunciante. “La víctima está muy atravesada por esta situación. Ella era una chica normal, que trabajaba y era una chica como tantas que trataba de llevar adelante su vida de la mejor manera posible, sin ningún tipo de inconveniente”, describió Salisky a Elonce.

El abogado Lucio Salisky.

El letrado sostuvo que, tras los hechos ocurridos en 2019, la vida de la joven cambió radicalmente. “De repente su vida pasó a estar atravesada por situaciones de angustia, por esta situación tan dolorosa, por la necesidad de recibir tratamiento psicológico, psiquiátrico, de tomar medicación para poder sobrellevar esta durísima situación que le ha tocado atravesar en su vida”, afirmó.

Además, remarcó que el paso del tiempo no logró borrar las consecuencias del trauma sufrido. “Desde la fecha en que han ocurrido los hechos hasta el día de hoy, su vida ha quedado literalmente detenida en estos acontecimientos. Podemos decir sin temor a equivocarnos que le han arruinado la vida”, sostuvo.

El difícil camino para reconstruirse

Salisky también destacó el esfuerzo personal que realizó la víctima durante estos años para intentar recuperar su proyecto de vida. “La víctima está tratando de rehacer su vida y es como todos los casos de violencia sexual sumamente difícil para las víctimas poder salir adelante y lo está tratando de hacer con un enorme esfuerzo”, expresó.

Sin embargo, reconoció que las secuelas continúan presentes. “Como lo explicábamos antes y como la hemos podido seguir de cerca todos estos años que la venimos acompañando, su vida pasó de ser una chica normal a ser una chica atravesada por una profunda depresión, por una profunda angustia por estos hechos que le han arruinado la vida”, concluyó.

Con la confirmación de las condenas por parte de la Cámara de Casación Penal de Concordia, la causa ingresó en una etapa decisiva. Si las defensas no presentan nuevos recursos o estos son rechazados, los cuatro santafesinos deberán comenzar a cumplir penas de prisión efectiva por los abusos sexuales cometidos contra la joven de Villaguay, en un caso que se convirtió en uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en Entre Ríos por la gravedad de los hechos y el impacto que provocó en la vida de la víctima.