Ampliaron el aviso de alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos y otras provincias: cómo seguirá el tiempo

El Servicio Meteorológico extendió el alerta amarillo por tormentas para el territorio entrerriano y otras provincias. Se espera que continúen las lluvias en lo que resta del jueves. Cuándo mejora el tiempo: el pronóstico.
La alerta amarillo por tormentas en Entre Ríos fue ampliada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y abarca a toda la provincia durante este jueves hasta la medianoche. El aviso también comprende a Corrientes, sectores de Santa Fe, Chaco, Formosa y parte de Santiago del Estero, donde se prevén fenómenos meteorológicos de variada intensidad.
De acuerdo con el organismo nacional, el área será afectada por tormentas que podrían presentarse de manera localmente fuerte. Los eventos estarán acompañados principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
Asimismo, el SMN indicó que se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que esos registros puedan ser superados de manera puntual en algunas localidades.
Mejorará el tiempo desde la noche
En diálogo con el programa “Moviendo el Avispero”, que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7, el meteorólogo Sergio Jalfin explicó que la inestabilidad persistirá, aunque el panorama comenzará a mejorar hacia la noche.
“Tenemos algunas precipitaciones en la provincia. También el tiempo estará mejorando rápidamente esta noche, con descenso de la temperatura”, señaló.
Según detalló, el ingreso de aire más frío permitirá el retorno de condiciones estables durante los próximos días. “Viene un viernes y un fin de semana con buen tiempo, cielo parcialmente nublado, mínimas entre 5 y 7 grados y máximas entre 15 y 18 grados”, sostuvo a Elonce.
Pronóstico favorable para los próximos días
Jalfin anticipó además que las perspectivas para la próxima semana son alentadoras, con escasas probabilidades de precipitaciones en gran parte de la región. “También habrá buen tiempo la próxima semana. No se ven precipitaciones prácticamente en toda la semana, salvo el martes que puede estar ligeramente inestable”, afirmó.
El especialista agregó que las temperaturas se mantendrán dentro de los valores habituales para esta época del año. “Las mínimas estarán promediando entre 6 y 8 grados y las máximas entre 14 y 18, con cielo parcialmente nublado", adelantó el meteorólogo.
En tanto, anticipó que "mirando hacia fin de mes y comienzos de julio, también se observa ausencia de precipitaciones y temperaturas frías, pero dentro de los parámetros normales para la época”, precisó.
Recomendaciones ante el aviso de alerta
Frente a la vigencia del alerta amarillo, las autoridades recomendaron extremar las medidas de prevención para evitar inconvenientes durante el desarrollo de las tormentas.
Entre las principales sugerencias se encuentra asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, tendederos o muebles ubicados en balcones y terrazas. También se aconsejó evitar salir de los hogares si no resulta indispensable y no buscar refugio debajo de árboles o postes de electricidad.
Asimismo, se recomendó no sacar residuos para evitar la obstrucción de desagües y sumideros que puedan generar anegamientos. En caso de conducir, las autoridades solicitaron circular con luces bajas encendidas, aumentar la distancia de frenado y evitar transitar por calles o rutas inundadas.