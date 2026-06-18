Un acoplado chocó una columna y dejó sin energía a gran parte de Chajarí y alrededores

Un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial Nº 2 generó un importante corte de energía eléctrica en la ciudad de Chajarí y su zona de influencia, luego de que un acoplado se desprendiera de un vehículo e impactara contra una columna de media tensión.

Según informó la Cooperativa Eléctrica de Chajarí, el acoplado colisionó contra una estructura de hormigón perteneciente a la línea troncal, lo que provocó severos daños en la infraestructura eléctrica y la inmediata interrupción del servicio.

A raíz del fuerte impacto, el corte afectó a distintos sectores de la ciudad y localidades abastecidas por esa red. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del hecho.

Tras el incidente, personal técnico desplegó un operativo para evaluar los daños y avanzar con las tareas de reparación. Los trabajos incluyeron el reemplazo de instalaciones y la reconstrucción de parte de la infraestructura afectada, con intervención de cuadrillas especializadas durante varias horas.

Finalmente, luego de intensas labores, el servicio eléctrico fue restablecido en su totalidad, normalizando el suministro para los usuarios afectados.