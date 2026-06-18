Tiroteo en cercanías del Times Square en Nueva York: detuvieron a un hombre tras festejos de básquet

Los disparos se oyeron cuando la gente se retiraba del lugar tras festejos de los New York Knicks

Momentos de extrema tensión se vivieron en Nueva York, luego de que se reportara un tiroteo en la zona de Times Square, pocos minutos después de finalizar los festejos por el campeonato de los New York Knicks.

El episodio ocurrió cuando miles de personas comenzaban a retirarse del desfile que celebraba la consagración del equipo en la NBA. En ese contexto, comenzaron a escucharse disparos, lo que generó corridas y escenas de pánico entre turistas, residentes y fanáticos que se encontraban en el lugar.

Un auto recibió el impacto de balas

Según informaron medios locales, en cuestión de segundos “cientos de personas comenzaron a correr en distintas direcciones buscando refugio”, mientras la policía desplegaba un amplio operativo de seguridad en el corazón de Manhattan.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a personas resguardándose detrás de vehículos, comercios y vallados instalados para el evento, en medio de la confusión generalizada.

Un herido y otro hombre detenido

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, al menos una persona resultó herida durante el episodio, aunque aún no se confirmó si fue producto directo del tiroteo o de las corridas posteriores.

Además, las autoridades confirmaron la detención de un sospechoso en las inmediaciones de Times Square. El hombre fue interceptado a pocas cuadras del lugar y trasladado para ser interrogado, mientras se investiga si actuó solo o con cómplices.

La zona permanecía acordonada mientras continuaban las pericias y el análisis de cámaras de seguridad. El hecho, ocurrido en una jornada de celebración deportiva, volvió a poner en foco los desafíos de seguridad en uno de los puntos más concurridos del mundo.