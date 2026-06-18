Una mujer olvidó a su beba en el auto y la encontró sin vida al salir del trabajo

La mujer se olvidó de dejar su beba a la guardería y se fue al trabajo.

Una tragedia conmociona a Alemania luego de que una beba de apenas 20 meses muriera tras permanecer varias horas dentro de un automóvil estacionado durante una jornada marcada por altas temperaturas.

El hecho ocurrió en la localidad de Schondorf, cerca de Stuttgart, cuando una mujer de 44 años olvidó dejar a la niña en la guardería antes de dirigirse a su trabajo.

Según informaron las autoridades locales, la madre recién advirtió lo sucedido al finalizar su jornada laboral y regresar al vehículo.

Al encontrar a la pequeña dentro del auto, pidió ayuda de inmediato, pero los equipos de emergencia no lograron salvarle la vida.

Ocurrió durante una jornada de calor extremo

De acuerdo con la información difundida por la policía, la región se encontraba bajo una advertencia meteorológica por temperaturas elevadas al momento de la tragedia.

Los especialistas advierten que el interior de un vehículo puede alcanzar temperaturas extremadamente peligrosas en pocos minutos, incluso cuando el calor exterior no parece excesivo.

Según datos del Club Alemán del Automóvil, con una temperatura ambiente cercana a los 30 grados, el interior de un automóvil puede superar los 50 grados en menos de una hora.

Las condiciones climáticas habrían sido un factor determinante en la muerte de la beba, aunque los resultados definitivos surgirán de la investigación judicial.

Investigan las circunstancias del caso

La policía y la fiscalía iniciaron actuaciones para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y establecer las circunstancias que derivaron en la muerte de la niña.

Además, las autoridades ordenaron la realización de una autopsia para confirmar las causas del fallecimiento.

Desde la fuerza de seguridad indicaron que la madre atraviesa un profundo estado de conmoción emocional tras lo ocurrido.

El caso generó una fuerte repercusión en la comunidad local, donde vecinos colocaron flores, velas y juguetes en homenaje a la pequeña.