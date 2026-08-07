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Sociedad Fuerte repunte

El río Gualeguaychú creció 38 cm producto de la sudestada

Las lluvias en la cuenca y vientos sudestes con fuerte intensidad desde la tarde del jueves generaron una sudestada que hizo crecer al río Gualeguaychú.

7 de Agosto de 2026
Fuerte repunte del río Gualeguaychú
Fuerte repunte del río Gualeguaychú

Las lluvias en la cuenca y vientos sudestes con fuerte intensidad desde la tarde del jueves generaron una sudestada que hizo crecer al río Gualeguaychú.

En las últimas horas el río Gualeguaychú registró un fuerte repunte producto de las abundantes lluvias caídas en la cuenca y del accionar del viento sudeste, que sopló con velocidades fuertes desde la media tarde del jueves y generó una sudestada.

 

Según el registro de Prefectura Naval tomado a las 0 de este viernes, el río creció 38 centímetros.

 

En la estación Puerto, se ubicó en 3,16 metros tras crecer 0,38 metros. Se mantiene en escala creciente, aunque todavía lejos del nivel de evacuación, fijado en 3,50 metros.

El panorama es más delicado en la Boca, donde el río alcanzó los 3,00 metros luego de un aumento de 36 centímetros. Con esa marca, ingresó en nivel de alerta y continúa en escala creciente.

 

En ese punto, la evacuación se dispone al llegar a los 3,10 metros, es decir, apenas 10 centímetros por encima del nivel actual.

 

El gráfico de evolución del repunte muestra un crecimiento sostenido desde las 14 horas del jueves, con una marcada escalada a partir de las 22.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, los vientos del sudeste, sudoeste y sur se mantendrán al menos hasta el jueves próximo, lo que prolongará la sudestada.

 

Esta condición impedirá que el río Gualeguaychú descargue sus aguas en el río Uruguay, que también registra niveles altos en el tramo inferior de su cuenca. (Fuente: R2820)

Temas:

Gualeguaychú Río Prefectura Naval lluvias río Gualeguaychú
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