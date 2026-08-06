Río Gualeguaychú: prevén que siga debajo de los 3 metros, pero piden estar alertas

El río Gualeguaychú se mantendría por debajo de los tres metros al menos hasta este viernes. Sin embargo, advirtieron que los vientos del sudeste y este previstos desde el domingo podrían dificultar la evacuación del agua y provocar un ascenso la próxima semana.
El río Gualeguaychú se mantendría por debajo de los tres metros al menos hasta este viernes, aunque especialistas recomendaron seguir con atención su evolución durante la próxima semana. Los vientos del sudeste y este pronosticados desde el domingo podrían dificultar la evacuación del agua y favorecer un incremento en la altura.
Daniel Hernández, exdirector de Defensa Civil de Gualeguaychú, analizó el escenario luego de las precipitaciones registradas este jueves y explicó que, por el momento, las condiciones del río Uruguay no mostraban modificaciones significativas que generaran preocupación inmediata.
“Las alturas del bajo Uruguay se mantienen estacionarias al sur de Concordia y no presentan variaciones de importancia en el tramo regulado por Salto Grande”, indicó Hernández al evaluar el comportamiento de la cuenca y su posible incidencia sobre Gualeguaychú.
Las lluvias no generarían un impacto significativo
El especialista explicó que las precipitaciones acumuladas durante las últimas horas no fueron, en principio, suficientes para provocar un cambio importante en los niveles de los cursos de agua de la región.
“La cuenca recibió en promedio entre 20 y 30 mm, por lo que se estima que no producirán una incidencia demasiado alta”, señaló Hernández.
En ese marco, consideró que el escenario permanecería estable durante las próximas horas. “Es esperable que el río se mantenga por debajo de los 3 metros al menos hasta este viernes”, sostuvo. No obstante, aclaró que la situación podría modificarse posteriormente por la influencia de los vientos.
Por qué habrá que seguir el río durante la próxima semana
Hernández puso especialmente el foco en el pronóstico previsto desde el domingo. La dirección del viento será un factor determinante para la evacuación de las aguas y podría generar condiciones diferentes a las observadas durante los últimos días.
“Hay que estar alertas la próxima semana”, advirtió el exdirector de Defensa Civil. Según explicó, se prevé “una variación de ascenso” debido a que desde el domingo y durante los días posteriores se pronostican vientos provenientes del sudeste y del este.
Estos vientos fueron considerados poco favorables para la evacuación del agua y podrían contribuir a que el nivel aumente. Por ese motivo, el comportamiento del río dependerá no solamente de las precipitaciones acumuladas en la cuenca, sino también de las condiciones meteorológicas que se presenten durante los próximos días.
Los puntos que deberán ser monitoreados
Frente a ese escenario, Hernández remarcó que será necesario mantener un seguimiento permanente de distintos puntos para determinar cómo evoluciona la situación y anticipar posibles variaciones.
“Será necesario seguir muy de cerca la evolución de las alturas en el río Uruguay, Puerto Boca y puerto Gualeguaychú”, precisó a Máxima Online.
De esta manera, el panorama inmediato no anticipaba una crecida significativa, dado que el río permanecería debajo de los tres metros al menos hasta este viernes. La atención, sin embargo, estará puesta desde el domingo y durante la próxima semana, cuando la persistencia de los vientos del sudeste y este podría dificultar el escurrimiento y generar un incremento de los niveles.