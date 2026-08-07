Declaró el enfermero que atendió a Maradona antes de su muerte

El enfermero Ricardo Almirón declaró que Diego Maradona “fue al baño” la noche anterior a su muerte y que a las 6:30 del 25 de noviembre notó que “respiraba bien”.
El enfermero Ricardo Almirón, uno de los ocho acusados por la muerte de Diego Maradona, declaró por primera vez en el juicio por la muerte del ídolo popular y reveló que el astro argentino “fue a orinar” la noche anterior a su fallecimiento.
Almirón se abstuvo de responder preguntas de las partes y únicamente contestó interrogatorios por Franco Chiarelli, uno de sus defensores, quien exhibió el grupo de WhatsApp “Tigre”, una prueba clave en la investigación, y audios que el enfermero le envió a su coordinador, Mariano Perroni.
El imputado detalló todas las guardias que llevó a cabo en la vivienda del barrio cerrado San Andrés, donde el paciente cumplió la internación domiciliaria tras recibir el alta en la Clínica Olivos, la toma de los signos vitales y sus estados de ánimo.
Las últimas horas
Almirón relató la última vez que lo vio despierto al Diez; consignó que a las 21 del 24 de noviembre de 2020 lo controló y observó que estaba "bien".
"Cerca de las 2.30 deambuló por sus propios medios al baño. Se acostó y lo tapé con sábanas y cubrecama. Como todas las noches, abría la puerta y veía como estaba el paciente. Descansaba en buena forma. Como estaban suspendidas los controles, era la única forma de ver que descansaba en buena forma", sostuvo, de acuerdo a lo publicada por Clarín.
El miércoles 25 se retiró a las 6.30 del domicilio. "Cumplí con los deberes que estaban a mi cargo", se defendió.
En ese momento el juez Gaig le preguntó cuándo fue la última vez que vio a Maradona. "A las 2.30 cuando deambuló. A las 6 lo observé como descansaba en buena forma. El control de respiración es con buenos movimientos torácicos durante dos minutos para ver que no había anomalía", explicó para finalizar su declaración.
Controles nocturnos suspendidos
Según consigna la agencia NA, el abogado de Almirón mostró también un mensaje de texto en el que Perroni, "por instrucción" de la psiquiatra Agustina Cosachov, "le ordenó a Almirón que la toma de signos vitales nocturnos se suspendiera porque Diego no conciliaba el sueño y eso lo desestabilizaba psiquiátricamente".
En el chat "Tigre", por ejemplo, el 13/11, doce días antes de la muerte, se lee una advertencia del enfermero sobre "un pie edematizado" y agrega que el astro argentino le preguntó si podía ingerir un medicamento para "desinflamar", al tiempo que luego informó que "vomitó" por comer "brócoli con camarones y provenzal".
Además, le indicó a todos los miembros de ese grupo la detección de una "taquicardia leve", en tanto que Perroni le pidió que anotara todas las guardias en las hojas de enfermería y le avisara a la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.
Almirón fue el último de los siete acusados en comparecer este segundo debate ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.
La semana que viene será el turno de la Junta Médica, el tópico más relevante para las querellas, los fiscales y las defensas, a raíz de que se terminarán de dirimir las dudas con respecto al fallecimiento de Maradona.