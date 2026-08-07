Detuvieron en Buenos Aires a uno de los cuatreros que se tiroteó con un productor rural

El pasado lunes, se registró en la zona de Vuelta del Sur, sobre el arroyo Lechiguanas, en el departamento Gualeguay, un tiroteo entre un puestero y tres presuntos cuatreros que transportaban tres terneros recién faenados en una embarcación. Tras los disparos, lograron escapar.

En el marco de la investigación tras la denuncia formulada por el productor rural entrerriano que resultó damnificado, personal de Dirección General de Prevención Delitos Rurales realizó tres allanamientos en la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires.

Vale recordar que, según había manifestado el ruralista, luego de escuchar disparos de arma de fuego salió en su embarcación, encontrándose con un grupo de hombres que transitaban el río Paraná a bordo de una lancha en la que llevaban tres vacunos faenados. Al percatarse de su presencia, efectuaron disparos de arma de fuego en su contra, a lo cual éste los repelió de la misma manera y logró dañarles el motor de la embarcación. Horas más tarde se localizó la embarcación con los vacunos carneados y el motor dañado producto de un disparo, no así sus ocupantes.

Con la información y datos recabados, se establecieron los domicilios de los interesados y con las pruebas recabadas se solicitaron las órdenes de allanamientos.

Como resultado, se detuvo a un hombre mayor de edad, que quedó supeditado a la causa que lleva adelante la Unidad Fiscal de Gualeguay. Fue trasladado hasta Alcaidía de esa ciudad y se secuestraron elementos que su aportaron a la causa. Además, están siendo buscados otros dos sospechosos.