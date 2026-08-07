Tras el cese del alerta, pronostican varios días sin lluvias y temperaturas máximas en descenso

Tras el paso del temporal con lluvias y granizo, cesaron los alertas meteorológicos y anticipan varios días fríos y sin probabilidades de lluvias.

El tiempo en Paraná estará marcado este viernes 7 por una mañana fría, viento intenso durante las primeras horas y una importante amplitud térmica. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 4 grados, mientras que la máxima alcanzará los 16 grados.

La jornada comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los cuatro grados. Para la mañana se prevé una mejora de las condiciones, con cielo parcialmente nublado y registros alrededor de los siete grados, mientras que durante la tarde predominará el sol.

Uno de los aspectos destacados será el viento, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día. El organismo nacional anticipa velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora. No se esperan precipitaciones durante ninguna franja de la jornada.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

Para el sábado 8, el SMN anticipa un leve aumento de la temperatura mínima, que llegará a los 7 grados, mientras que la máxima volverá a ubicarse en torno a los 16 grados.

El cielo se presentará entre algo y parcialmente nublado a lo largo de la jornada. La probabilidad de precipitaciones continuará en 0%, mientras que el viento soplará con velocidades estimadas entre 7 y 22 kilómetros por hora.

El domingo 9 volverá a sentirse el frío durante las primeras horas. La mínima descenderá nuevamente hasta los 4 grados y la máxima llegará a los 16 grados, en otra jornada sin lluvias previstas.

Días soleados y sin lluvias

Para el domingo se esperan buenas condiciones meteorológicas, con cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes hacia la tarde y noche. El viento será leve a moderado.

De esta manera, el fin de semana se presentará frío durante las mañanas y agradable durante las tardes, con una amplitud térmica cercana a los 12 grados. No aparecen, por el momento, probabilidades de precipitaciones.

El comienzo de la próxima semana mantendrá características similares, aunque se producirá un descenso progresivo de las temperaturas máximas.

Qué se espera para la próxima semana

El lunes 10 tendrá una mínima de 4 grados y una máxima de 14, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. Para el martes, el SMN anticipó temperaturas de entre 5 y 12 grados.

El miércoles 12, en tanto, la mínima será de 6 grados y la máxima llegará solamente a 11 grados. Las condiciones permanecerán estables y tampoco se anuncian lluvias.

Finalmente, para el jueves 13, el organismo prevé una mínima de 7 grados y una máxima de 12, con cielo mayormente nublado. De esta manera, Paraná atravesará varios días consecutivos sin precipitaciones y con temperaturas máximas que volverán a ubicarse cerca de valores invernales.