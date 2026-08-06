Fuertes ráfagas de viento derribaron una pérgola en una plaza de Paraná

Las fuertes ráfagas de viento en Paraná provocaron este jueves por la tarde la caída de una pérgola ubicada en la plaza “2 de Abril”, en barrio El Sol. La estructura cedió luego del temporal que afectó a la capital entrerriana y del posterior ingreso de intensos vientos provenientes del sector sur.

El episodio ocurrió en el espacio público situado en la zona de calles Santos Vega y José María Paz. Vecinos del sector se comunicaron con Elonce para dar cuenta de lo sucedido y mostraron cómo quedó la estructura tras ser derribada por la fuerza del viento.

“Es una lástima, porque era una de las cosas lindas que había en la plaza”, lamentó uno de los vecinos en diálogo con Elonce. La pérgola formaba parte del equipamiento de la plaza utilizada habitualmente por las familias del barrio.

Fuertes vientos después de la tormenta

La caída se produjo horas después de la tormenta que golpeó con intensidad a Paraná alrededor de las 11 de este jueves. Posteriormente se registró una rotación del viento hacia el sector sur, acompañada por un marcado cambio en las condiciones meteorológicas.

El fenómeno favoreció el avance de una masa de aire más frío sobre la capital provincial y buena parte del territorio entrerriano. Como consecuencia, las temperaturas comenzaron a descender después del paso de las tormentas.

Al mismo tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional mantenía vigente una alerta por fuertes vientos para sectores de Entre Ríos. El organismo había advertido sobre la posibilidad de que se produjeran ráfagas de considerable intensidad durante la jornada.

Ráfagas que podían superar los 90 km/h

De acuerdo con el reporte oficial del SMN, “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h”.

Esas condiciones comenzaron a sentirse con fuerza durante la tarde en Paraná. En barrio El Sol, la intensidad alcanzada por el viento terminó provocando que la pérgola de la plaza “2 de Abril” cediera y quedara derribada.

La situación generó preocupación y pesar entre los habitantes del sector por los daños ocasionados en uno de los espacios públicos del barrio. Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas como consecuencia de la caída de la estructura.

El cambio de tiempo en Paraná

El episodio se produjo dentro de una jornada caracterizada por un marcado cambio meteorológico. Primero avanzaron las tormentas y, posteriormente, la rotación del viento provocó el ingreso de aire frío desde el sur.

Las autoridades meteorológicas habían recomendado extremar precauciones ante la posibilidad de caída de ramas, objetos y estructuras que pudieran resultar afectadas por las ráfagas.

En ese contexto, la pérgola derribada en barrio El Sol se convirtió en una de las consecuencias visibles que dejaron las fuertes ráfagas de viento en Paraná durante la tarde de este jueves.