Facundo Medina cambia Francia por Alemania tras el Mundial: las cifras del acuerdo

Facundo Medina está cerca de convertirse en nuevo jugador de Bayer Leverkusen después de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina. El club alemán alcanzó un acuerdo con Olympique de Marsella y espera completar los últimos pasos de la operación.

De acuerdo con la información publicada por el diario francés L’Equipe, el traspaso se concretará por 23 millones de euros fijos y otros dos millones sujetos al cumplimiento de determinados objetivos. La cifra total podría alcanzar así los 25 millones de euros.

El defensor de 27 años firmaría un contrato por cinco temporadas cuando finalice sus vacaciones. Aunque las negociaciones se encuentran avanzadas y el futbolista ya habría aprobado su llegada a Alemania, los clubes todavía no comunicaron oficialmente la transferencia.

La participación de Facundo Medina en el Mundial

El zaguero integró el plantel argentino que obtuvo el subcampeonato en la Copa del Mundo. Disputó cinco encuentros, incluidos minutos durante la final frente a España, y ganó mayor protagonismo dentro de la rotación defensiva.

Facundo Medina.

Durante el torneo fue titular ante Argelia, Austria y Cabo Verde, mientras que ingresó sobre el cierre del partido contra Egipto. También participó de la definición mundialista, pero no sumó minutos frente a Jordania, Suiza e Inglaterra.

Después de esa actuación, Bayer Leverkusen avanzó por su contratación. La primera propuesta fue rechazada por Olympique de Marsella, pero una segunda oferta permitió acercar las posiciones y encaminar la salida de Facundo Medina hacia la Bundesliga.

Su recorrido antes de llegar a Alemania

El defensor se formó en las divisiones inferiores de River Plate, aunque comenzó su carrera profesional en Talleres de Córdoba. En 2020 fue transferido a Lens y permaneció durante varias temporadas en el fútbol francés antes de incorporarse a Marsella.

En la última campaña disputó 26 partidos con el conjunto marsellés. Su capacidad para actuar como marcador central zurdo o lateral izquierdo aparece como uno de los aspectos valorados por Bayer Leverkusen para reforzar su defensa.

En Alemania, Facundo Medina compartiría plantel con Exequiel Palacios y Equi Fernández. Su transferencia se sumaría a los movimientos protagonizados por varios integrantes de la Selección Argentina después del Mundial, aunque todavía resta la firma y la confirmación oficial de las instituciones.