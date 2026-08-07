Entrerriano de 14 años logró un récord mundial de natación en aguas gélidas

Pedro Francisco Issler, oriundo de Villaguay, logró un récord mundial de natación en aguas gélidas al completar los 100 metros libres en 1:15.08 frente al Glaciar Perito Moreno. Es el participante más joven de la competencia y también obtuvo un primer puesto en 50 metros pecho.
El entrerriano Pedro Francisco Issler, de apenas 14 años, consiguió un récord mundial de natación en aguas gélidas durante la Winter Swimming World Cup – El Calafate 2026, que se desarrolló frente al imponente Glaciar Perito Moreno. El joven oriundo de Villaguay completó los 100 metros libres en 1:15.08 y superó por 70 centésimas la marca anterior.
La actuación se produjo el martes 4 de agosto, durante la primera jornada de competencias en las aguas del Parque Nacional Los Glaciares. Hasta ese momento, el mejor registro para la categoría era de 1:15.78.
Issler no solamente alcanzó la nueva marca internacional, sino que continuó compitiendo durante las jornadas siguientes. También participó de los 25 metros mariposa y el miércoles 5 consiguió el primer puesto en los 50 metros pecho.
El participante más joven de la competencia
El logro adquirió una dimensión especial debido a la edad del representante entrerriano. Pedro compite en la categoría de 14 años y es el nadador más joven de toda la Winter Swimming World Cup que se desarrolla en El Calafate.
La competencia reunió a deportistas de diferentes edades y procedencias para afrontar pruebas en condiciones extremas, con las bajas temperaturas del agua como una de las características principales.
En esta edición se utilizó una pileta flotante especialmente diseñada para lagos glaciares del sur y adecuada a las normas internacionales. La estructura permitió desarrollar las diferentes pruebas en el entorno natural del Glaciar Perito Moreno.
Reconocimiento desde Villaguay
La Municipalidad de Villaguay felicitó públicamente al adolescente después de conocerse su récord y destacó el acompañamiento que recibe mediante un programa destinado a jóvenes deportistas.
“Es un orgullo acompañar, por segundo año consecutivo, el crecimiento deportivo de Pedro a través del Programa Municipal de Becas Deportivas, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo y el acompañamiento de las jóvenes promesas del deporte villaguayense”, expresaron desde el municipio.
Pedro viajó desde Entre Ríos acompañado por su madre, Silvina Crosa, quien también participa de la competencia internacional en la categoría de 55 a 59 años.
Madre e hijo, protagonistas en las aguas gélidas
Crosa también obtuvo resultados destacados en las primeras jornadas. El martes alcanzó el primer lugar en los 200 metros pecho y terminó segunda en las pruebas de 25 metros mariposa y 100 metros libres.
Su participación continuó el miércoles 5 de agosto, cuando obtuvo el primer puesto en los 50 metros pecho y fue segunda en los 200 metros libres.
De esta manera, madre e hijo representaron a Villaguay y Entre Ríos en una competencia caracterizada por la exigencia física de nadar en aguas extremadamente frías y en un escenario natural singular.
Cuatro récords en el comienzo del torneo
La apertura de la cuarta edición de la competencia dejó cuatro nuevos récords en sus respectivas categorías. Tres fueron conseguidos por representantes argentinos y el restante correspondió a un nadador ruso.
Entre las marcas nacionales se destacó la de Issler en los 100 metros libres. Con sus 1:15.08, el entrerriano redujo en 70 centésimas el récord anterior y quedó al frente de su categoría.
La primera jornada contempló pruebas de 25 metros mariposa, 100 metros libres y 200 metros pecho, tanto para mujeres como para varones y distribuidas de acuerdo con diferentes categorías de edad.
Tres récords quedaron en manos argentinas
Otro de los representantes nacionales que logró establecer una nueva marca fue Mauricio Arias, de 19 años. El nadador completó los 200 metros pecho con un tiempo de 3:23.83.
Analía San Leandro, de 60 años, también consiguió un récord en la prueba de 200 metros pecho. Registró un tiempo de 4:00.57 y estableció una nueva referencia para su categoría.
Así, tres de los cuatro récords registrados durante el inicio de la competencia quedaron en manos de nadadores argentinos, con marcas obtenidas en distintas categorías.
Una competencia en un escenario único
La Winter Swimming World Cup se desarrolla en las aguas del Parque Nacional Los Glaciares, con el Glaciar Perito Moreno como escenario de fondo. Las competencias continuarán hasta el sábado con nuevas pruebas para los participantes.
Entre los representantes vinculados a Entre Ríos también participa un nadador oriundo de Federal que reside desde hace más de tres décadas en Comandante Luis Piedra Buena, Santa Cruz.
Para Pedro Issler, la competencia ya dejó un resultado sobresaliente: con apenas 14 años, logró mejorar una marca mundial y sumar además un triunfo en los 50 metros pecho, mientras todavía restaban jornadas para completar el calendario.
El desempeño del adolescente volvió a poner a Villaguay y a Entre Ríos en una competencia internacional, esta vez en uno de los escenarios naturales más reconocidos de la Patagonia argentina.