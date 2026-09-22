Detuvieron a un adolescente de 16 años que llevaba un revólver cargado

El operativo se realizó en inmediaciones de Ruta 4 y República Árabe de Siria.

Un adolescente de 16 años fue detenido en Concordia por portación ilegal de arma de fuego. Efectivos policiales le secuestraron un revólver calibre .22 cargado. El procedimiento se concretó durante este lunes en inmediaciones de Ruta 4 y República Árabe de Siria.

Según informó la Policía, personal de Comisaría Octava acudió al lugar tras recibir un aviso sobre una discusión a los gritos entre dos hombres. De acuerdo con la información recibida por los agentes, uno de los involucrados aparentemente portaba un arma de fuego.

Al arribar, los uniformados observaron a una persona que se tocaba la zona de la cintura. Al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, pero fue reducido inmediatamente por los efectivos.

Durante la intervención, los policías advirtieron que el joven tenía un objeto con características similares a un arma de fuego en la cintura. Posteriormente fue identificado y se constató que tenía 16 años.

Ante esa situación, el fiscal Mario Figueroa dispuso solicitar la correspondiente autorización para realizar una requisa personal. Una vez obtenida la autorización de la jueza de Familia, los efectivos concretaron el procedimiento, que tuvo resultado positivo.

El arma secuestrada por la Policía

La Policía secuestró un revólver calibre .22, cinco cartuchos del mismo calibre y dos vainas servidas. Además, intervino personal de la División Policía Científica, que realizó una prueba de dermotest al adolescente.

Tras conocerse el resultado del procedimiento, el fiscal Figueroa dispuso la detención del adolescente por el supuesto delito de portación ilegal de arma de fuego.

Finalmente, tomó intervención personal de la Comisaría del Menor y la Familia, que quedó a cargo del joven.